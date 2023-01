Un portrait de l'ayatollah Khomeini près de Paris "occulté" à la demande d'ONG

"J’aimerais que Neauphle ne soit plus associé à cette partie de l’histoire qu’on lui a imposée", affirme la maire

Un portrait de l'ayatollah Khomeini sur un terrain privé de Neauphle-le-Château, près de Paris, où le fondateur de la République islamique d'Iran avait séjourné à la fin des années 1970, sera "occulté", a indiqué la maire de la ville française. Installé sur une parcelle privée mais visible depuis la rue, le panneau en bois haut d'un mètre affiche ce portrait et un texte en français et persan évoquant son séjour entre octobre 1978 et janvier 1979, lorsque le Chah d'Iran l'avait contraint à l'exil.

"Le panneau sera occulté, reste à trouver comment. Probablement par un large panneau installé sur le trottoir", a expliqué la maire de la commune, Elisabeth Sandjivy, à l'issue de sa rencontre avec les associations. Interrogé par le Parisien, la maire reconnaît l’embarras d’une telle situation.

"J’aimerais que Neauphle ne soit plus associé à cette partie de l’histoire qu’on lui a imposée car c’est le gouvernement qui a donné l’autorisation à l’ayatollah de rester ici, explique l’élue. Il y a une actualité en Iran, c’est un fait. Mais ces sujets me dépassent en tant qu’élue locale, c’est à l’État de s’en occuper. Je ne peux pas en parler pour que les choses avancent dans le bon sens".

Cette décision fait suite à une demande de la Ligue du droit international des femmes (LDIF), représentant un collectif de 40 ONG, et de l'association Femme Azadi. Ces ONG réclamaient, "à la lumière des événements tragiques qui se déroulent actuellement" en Iran, "l'octroi sans délai de l'autorisation (...) de dissimuler le panneau". L'Iran est secoué depuis septembre par des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour avoir, d'après celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Dix-huit personnes ont été condamnées à la peine capitale en lien avec la contestation. Une procédure juridique devrait être engagée par la suite pour contraindre le propriétaire du terrain à retirer le panneau, selon la maire. La LDIF et Femme Azadi ont par ailleurs demandé à l'édile à ce "qu'une place ou une rue de la commune porte désormais le nom de Mahsa Amini".