Paris : de nombreux tags antisémites retrouvés sur des façades de magasins

"Ce ne sont pas des photos d’archives de la nuit de cristal mais bien les rues de Paris ce lundi"

L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) a dénoncé lundi soir la présence de nombreux tags antisémites retrouvés ce matin sur des façades de magasins dans le 9e arrondissement de Paris.

"Tout le quartier est recouvert d’étoiles de David, du mot "Jude" ou encore de l’expression "Je suis raciste" tagués en grandes lettres blanches", a indiqué l'organisation dans un tweet.

L'organisation étudiante a contacté les autorités. "Nous demandons à ce que la sécurité des riverains soit assurée et que les auteurs soient retrouvés et condamnés. Il serait inacceptable qu’un tel antisémitisme puisse être affiché librement et impunément dans l’espace public", poursuit-elle dans une série de tweets.

Jean-Baptiste Gardes, adjoint au maire du 9e arrondissement, a indiqué qu'il a été informé de la présence des tags par des habitants et a fait intervenir les services de la propreté pour les retirer.