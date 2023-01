Le Danemark vainqueur du Bocuse d'Or 2023

Le Bocuse d’Or se dispute pendant 2 jours lors du salon mondial de la restauration réuni à Lyon

Cette année le Danemark et son chef Brian Mark Hansen, a remporté la grande finale internationale du Bocuse d'Or qui s'est déroulé dans la ville de Lyon ce weekend, battant ainsi la Norvège et la Hongrie.

"C'est tellement incroyable. J'ai rêvé de ça pendant 20 ans. Et quand on m'a appelé il y a un an pour me demander si je voulais relever le défi, j'ai dit 'oui, pourquoi pas ?' Et maintenant nous sommes ici avec la médaille d'or, c'est complètement fou. C'est tellement fou je suis sans voix", a déclaré Brian Mark Hansen, chef de l'équipe danoise, gagnante du Bocuse d'Or 2023.

Défendant son titre, la France, représentée par Naïs Pirollet, seule cheffe femme candidate, termine 5e mais repart avec le prix du menu pour enfant.

"C'était une très belle aventure humaine. J'ai rencontré des dizaines de chefs qui m'ont aidée et qui m'ont accueillie dans leurs cuisines. Pour moi, c'était un grand pas dans ma carrière et je pense que pour les jeunes, ma participation a eu un impact. J'espère qu'elle transmet le message qu'il faut oser, et que quand on ose on avance", a-t-elle dit.

Le Bocuse d’Or se dispute pendant 2 jours lors du salon mondial de la restauration réuni à Lyon où 24 équipes se disputent le titre. La courge et la lotte figuraient parmi les thèmes imposés de cette nouvelle édition.

Le Bocuse d’Or est le prix le plus honorifique de la profession, il rend hommage à Paul Bocuse sacré "chef du siècle" par le Gault et Millau qui lui a attribué trois étoiles pendant plus de 50 ans.

Depuis 2005 la compétition inaugure un système de pré-sélections nationales puis continentales avec Bocuse d’Or Europe, Bocuse d’Or Americas, Bocuse d’Or Asia-Pacific et Bocuse d’Or Africa. Le Bocuse d’Or compte désormais soixante-dix sélections nationales et 4 sélections continentales sur deux ans.