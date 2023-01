Fashion Week : la maison Schiaparelli accusée d'encourager la chasse avec ses créations

La marque de haute couture est célèbre pour ses créations excentriques, teintées de surréalisme et d'humour

L'association de défense des animaux Peta est montée au créneau après l'utilisation par le couturier Schiaparelli de fausses têtes d'animaux pour orner les robes de son dernier défilé à la Fashion Week de Paris. Les mannequins Irina Shayk, Naomi Campbell ainsi que la star de téléréalité Kylie Jenner ont en effet fait sensation lundi avec les dernières créations de la maison arborant des têtes de lion ou de loup grandeur nature.

Daniel Roseberry, le directeur artistique de la marque célèbre pour ses créations excentriques, teintées de surréalisme et d'humour, a indiqué que ces fausses pièces de taxidermie faites de résine et autres matériaux artificiels figuraient les cercles de l'enfer de Dante. "Le léopard, le lion et la louve représentent respectivement la luxure, la fierté et l'avarice", a-t-il dit.

Mais selon Peta, ces robes "glorifient la chasse aux trophées". L'association reproche également au couturier de faire de fausses déclarations en affirmant "qu'aucun animal n'a été blessé ou tué pur la fabrication de cette collection". "De la soie et de la laine ont été utilisées, matières pour lesquelles des vers à soie ont été ébouillantés et des moutons exploités pour leur toison", a-t-elle répliqué.