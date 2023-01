Une bande dessinée française évoquant "l'apartheid israélien" censurée en Allemagne

Si l'histoire en elle-même n'est pas problématique, c'est la postface qui a été jugée inacceptable par les éditions allemandes

L’édition allemande d'une bande dessinée française censée paraître en librairies le 16 janvier a été annulée en dernière minute, sans que les auteurs ni les éditions Delcourt à l'origine de la publication ne soient prévenus. Sortie en France en novembre 2021, la bande dessinée en question, Elise et les nouveaux partisans, a été plutôt bien accueillie dans l'Hexagone. L'album met en dessins la vie de Dominique Grange, ancienne chanteuse ayant tourné le dos au showbiz qui est devenue une icône du mouvement contestataire de mai 68. Celle-ci n'est autre que l’épouse du dessinateur Jacques Tardi, créateur du personnage d’Adèle Blanc-Sec, avec lequel elle a cosigné cet album.

Si l'histoire en elle-même n'est pas problématique, c'est la postface qui a été jugée inacceptable par les éditions allemandes Carlsen. Dans celle-ci, Dominique Lagrange, militante de gauche, exprime "sa solidarité avec la résistance exemplaire du peuple palestinien depuis 70 ans, contre l’occupation et l’apartheid israélien".

Les Éditions Delcourt ont publié un communiqué condamnant une censure jugée "absurde et indigne, puisque les propos tenus par Dominique Grange n'engagent qu'elle et non l'éditeur". Quant à la chanteuse Dominique Grange, elle s'est dite blessée par cette censure, précisant "avoir appris la nouvelle par un lecteur qui avait commandé le livre et à qui son libraire a annoncé qu'il n'allait pas paraître". "C'est pour le moins grossier", a-t-elle pointé.

De leur côté, les éditions allemandes Carlsen ont formulé des regrets : "Nous regrettons de ne pas avoir fait des vérifications suffisamment attentives dans la postface avant d’annoncer la publication. Nous aurions pu éviter d'en arriver là." Le traducteur allemand d’Élise et les Nouveaux Partisans, Ulrich Pröfrock, a pour sa part décidé de cesser toute collaboration avec les éditions Carlsen. Elise et les partisans est déjà sorti en Italie, en Espagne, en Portugal et bientôt aux États-Unis.