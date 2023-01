La présence de Salah Hamouri à une conférence organisée par la mairie de Lyon suscite l'indignation

De nombreuses personnalités ont accusé le maire de Lyon d’"apologie du terrorisme"

L'annonce de la présence de Salah Hamouri, cet ancien prisonnier palestinien récemment expulsé par Israël, à une conférence organisée par la mairie de Lyon consacrée au conflit israélo-palestinien a suscité une vague de protestations de tout bord. Lors de cette conférence qui aura pour thème "Trente ans après la signature des Accords d’Oslo, regards sur la Palestine", Salah Hamouri interviendra aux côtés d'universitaires palestiniens et d'humanitaires qui ont été très critiques à l'égard d'Israël, alors qu'aucun Israélien ou défenseur d'Israël n'a été invité.

Sur le communiqué de la mairie, Hamouri est présenté comme "avocat franco-palestinien, défenseur des droits humains, ancien prisonnier politique". Or, il a été emprisonné en Israël entre 2005 et 2011 pour avoir participé à une tentative d’assassinat d’Ovadia Yossef, ancien grand rabbin d’Israël et fondateur du parti ultra-orthodoxe Shas. Il avait ensuite été libéré en 2011 dans le cadre d’un échange de 1 027 prisonniers ayant permis la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit.

Devenu lui-même avocat, il travaillait pour l’ONG Addammeer qui défend les prisonniers palestiniens. Cette ONG a été placée ces derniers mois, avec d’autres, sur la liste israélienne des organisations terroristes, par le ministre de la Défense de l'époque, Benny Gantz. Selon Israël, Salah Hamouri est également proche du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation classée terroriste par l’État hébreu et l’Union européenne. Il a été expulsé par Israël en décembre dernier, après plusieurs mois de détention administrative dans des prisons israéliennes, avant d'être accueilli en grande pompe à son arrivée par des organisations propalestiniennes et des députés de gauche.

De nombreuses personnalités ont dénoncé l'invitation de Salah Hamouri. Tous ont rappelé sur Twitter la condamnation pour terrorisme de Salah Hamouri par la justice israélienne, tandis que d'autres ont accusé le maire de Lyon d’apologie du terrorisme. Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, a pointé du doigt "l'indignité" de la mairie lyonnaise dirigée par les écologistes, et une "provocation", alors que Anne-Sophie Sebban-Bécache, directrice de l'American Jewish Committee Paris, a elle dénoncé un "scandale absolu". "Faut-il rappeler à la ville de Lyon qui est Salah Hamouri, condamné par la justice israélienne pour tentative d'attentat contre le grand rabbin d'Israël et liens avérés avec l'organisation terroriste FPLP reconnue comme telle par l'UE?", a-t-elle affirmé sur Twitter.

De son côté, la ville de Lyon s'est justifiée, rappelant que la diplomatie française avait condamné la décision d’expulsion prise à son encontre par l’État d’Israël, la considérant contraire au droit. "La ville de Lyon a bien conscience que ce sujet peut parfois susciter de vives émotions. La question de la situation des prisonniers politiques est un sujet important sur lequel de nombreux experts et associations travaillent depuis des années. Quelques-uns d’entre eux, reconnus dans le milieu universitaire pour leurs travaux, ont ainsi été invités par la ville de Lyon", a-t-elle ajouté dans un communiqué.