France : polémique à Lyon autour d'une conférence avec Salah Hamouri

Un recours a été déposé au tribunal administratif de Lyon

Le grand rabbin de Lyon a annoncé vendredi qu'il se retirait d'un groupe interconfessionnel créé par la mairie de Lyon, pour protester contre l'invitation par cette dernière de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri à une conférence à l'occasion des 30 ans des Accords d'Oslo.

"Je ne peux donner ma caution morale à des personnes qui, au lieu de promouvoir la paix dans la cité, vont bien au contraire attiser les tensions communautaires", explique dans un communiqué Daniel Dahan, pour justifier son retrait de l'instance "Concorde et Solidarité". Créée en 2002 à la suite de l'attentat contre la synagogue du quartier de La Duchère à Lyon, elle rassemble les représentants des cultes chrétien, juif et musulman.

Une conférence intitulée "Trente ans après la signature des Accords d'Oslo, regards sur la Palestine", sous l'égide du maire de Lyon Grégory Doucet (EELV), est prévue mercredi à l'hôtel de ville. Parmi les participants à cette table ronde figure Salah Hamouri, avocat franco-palestinien expulsé le 18 décembre par Israël, après plusieurs mois de détention.

Daphné BENOIT / AFP

Vivant depuis en France, il est soupçonné par Israël de liens -ce qu'il nie- avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation jugée terroriste par l'Etat hébreu et l'Union européenne. La France avait condamné cette expulsion, la jugeant "contraire au droit". "J'ai changé d'endroit mais le combat continue. (...) Aujourd'hui, je sens que j'ai une responsabilité énorme pour ma cause et mon peuple", avait déclaré Hamouri dès son arrivée en France.

Parallèlement à la décision du grand rabbin, Muriel Ouaknine-Melki, la présidente de l'Organisation juive européenne (OJE), qui lutte contre l'antisémitisme, a indiqué jeudi soir dans le Grandes Gueules Moyen-Orient (GGMO) sur i24NEWS, par la voix l'avocate Julie Buk Lament, avoir saisi le tribunal administratif de Lyon en référé-liberté pour demander la suspension de cette conférence, au nom de "la neutralité du service public" et de la participation d'un "membre d'une organisation reconnue terroriste par la France et l'Union européenne".

"Ce recours repose sur le fait que le service public et le maire est astreint à un principe de neutralité et nous considérons que ce principe est totalement bafoué avec l'organisation de cette conférence et avec comme invité Salah Hamouri", a affirmé Mme Ouaknine-Melki en ajoutant que "les personnalités invitées ne laissent aucun doute sur le fait que les informations délivrées ce soir-là seront anti-israéliennes.

"Mais ce que nous redoutons", a-t-elle souligné, "c'est que des idées de haine soient diffusées contre Israël. Nous savons trop bien en France que la politique israélienne est directement assimilée aux Juifs de France, et cela peut mener à des crimes contre la communauté juive". "Le recours a des chances d'aboutir", selon l'avocate soulignant les victoires de Maître Julie Buk Lament qui avait en 2019 réussi à annuler la décision du maire de Stains de décerner le titre de citoyen d'honneur à Salah Hamouri.