La France condamne avec la plus grande fermeté l’effroyable attaque terroriste qui a ciblé une synagogue de Jérusalem

Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale

La France a condamné samedi matin "avec la plus grande fermeté l’effroyable attaque terroriste qui a ciblé une synagogue de Jérusalem, faisant au moins sept morts et de nombreux blessés", au lendemain de l'attentat le plus meurtier qu'Israël ait connu depuis une décennie.

"Cette attaque contre des civils, au moment de la prière, et le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah est particulièrement abjecte. La France se tient aux côtés des victimes de cet attentat, ainsi que de leurs familles. Dans un contexte de tensions croissantes, nous appelons toutes les parties à éviter des actions susceptibles d’alimenter l’engrenage de la violence", poursuit le communiqué.

Peu après 20h15 et la fin des prières du Shabbat, un terroriste palestinien âgé de 21 ans originaire de Shuafat s'est rendu devant la synagogue de Neve Yaakov à bord de son véhicule et a commencé à tirer sur des personnes devant la synagogue avant d'être abattu. Il a fait 7 victimes et trois blessés qui sont toujours hospitalisés.

Les parents du terroristes ont ensuite été arrêtés ainsi que 42 autres personnes en lien avec l'attentat. Les forces de sécurité ont été mobilisées en masse pour sécuriser les lieux fréquentés par crainte de nouvelles attaques.