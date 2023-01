Etre ou ne pas être juif pratiquant : la question de Stéphane Freiss

"Lorsque ma mère a fait techouva, je me suis retrouvé parachuté du jour au lendemain au sein de la communauté Habad"

L'émission Culture sur i24NEWS s'est penchée cette semaine sur le thème des "déserteurs de Dieu", ces ultraorthodoxes qui quittent leur famille parce qu'ils aspirent à "mener une vie différente", loin des contraintes de leur milieu. Un phénomène à l'origine de films, séries ou livres à succès, aussi bien en Israël et à l'étranger.

Pour en parler, Valérie Abécassis a reçu l'acteur et réalisateur Stéphane Freiss pour la sortie de son premier long métrage Tu choisiras la vie, qui évoque la rencontre entre deux mondes : le milieu juif religieux et le monde séculier non juif, incarné par une famille d'agriculteurs italiens. La famille d'Esther, ultraorthodoxe, se rend chaque année dans une ferme du sud de l’Italie afin d'accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats destinés à célébrer la fête de souccot (fête des cabanes). C'est là que la jeune femme, en pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion, fait la connaissance d’Elio, le propriétaire des lieux. Une histoire d'amour va naître, entre quête de soi et quête de l'autre.

Le sujet touche personnellement Stéphane Freiss, dont la propre mère a effectué un retour à la pratique religieuse stricte au sein du mouvement hassidique Habad, alors qu'il était enfant. Lui a choisi une voie différente. C'est de ce parcours qu'il s'est inspiré pour écrire son film. "Mon frère et moi n'avions aucune notion de pratique, on ne nous avait jamais rien transmis à ce niveau-là. Nous nous sommes donc retrouvés parachutés très jeunes et du jour au lendemain au sein de la communauté Habad", raconte Stéphane Freiss, qui a passé une partie de son enfance au village de Kfar Habad en Israël.

Le réalisateur confie que, à partir du moment où sa mère est devenue très pratiquante, leur relation s'est compliquée. "Nos divergences étaient importantes sur de nombreux sujets", se souvient-il. Stéphane Freiss n'aura alors de cesse de chercher à s'émanciper de sa famille, en jouant notamment à être "plusieurs autres" à travers son métier d'acteur. Jusqu'à ce que son histoire finisse par le rattraper. "De fuite en fuite, je me suis soudain retrouvé avec le besoin de donner du sens aux choix que j'avais faits, il y a 30 ou 40 ans. C'est là que ce film a commencé à naître."

Stéphane Freiss souligne que son film - dont le titre est tiré d'un passage du Deutéronome - ne donne pas de réponses mais pose beaucoup de questions, à la manière juive. "La fin est ouverte, ce qui fait que chacun de nous peut s'y retrouver", note le réalisateur, qui a beaucoup échangé avec le rabbin Delphine Horvilleur pour nourrir l'écriture de son film. "Comme l'a montré l'engouement pour le film Unorthodox, la question du "sortant", celui qui s'extrait de son milieu, est universelle", pointe Stéphane Freiss. "Chacun a reçu quelque chose dont il se demande, à un moment ou à un autre, ce qu'il veut faire."