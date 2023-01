Catherine Ringer des Rita Mitsouko vend les œuvres de son père, rescapé des camps

Le peintre Sam Ringer a survécu à neuf camps de concentration, dont celui d'Auschwitz entre 1940 et 1945

Catherine Ringer a décidé de vendre les œuvres de son père, le peintre Sam Ringer, rescapé des camps de concentration. Une façon pour la chanteuse des Rita Mitsouko de lui rendre hommage et de mettre son œuvre dans la lumière. Car l'artiste juif, né en Pologne et passé par les Beaux-Arts de Cracovie, est resté largement méconnu.

Survivant de neuf camps de concentration, dont Auschwitz, entre 1940 et 1945, Sam Ringer rejoindra le Paris des artistes, celui dont il rêvait, en 1947. Réfugié sans le sou, il peint alors sur de la toile à matelas récupérée. Les vraies toiles ne viendront qu'ensuite, payées par la future mère de Catherine Ringer qu'il rencontre à l'époque. Malgré toutes les terribles épreuves qu'il a endure, sa peinture, éprise de vie, encense les couleurs et va de l'abstrait au figuratif fantasmagorique.

AFP Archives / Thomas SAMSON Catherine Ringer aux 33e Victoires de la musique le 9 février 2018

Si le peintre est resté méconnu du grand public, les fans des Rita Mitsouko ont eu le privilège de profiter des créations de ce touche-à-tout dans des clips du groupe ou lors de ses concerts. Grande admiratrice de son père, Catherine Ringer lui a d'ailleurs dédié une chanson intitulée "C'était un homme", qui figure dans l'album Cool Frénésie sorti en 2000.

Dans l'émission Culture sur i24NEWS, la chanteuse avait raconté que les stigmates de la guerre apparaissaient surtout chez son père via une appréhension de l'autre qui allait parfois jusqu'à la paranoïa, et qui l'a empêché d'aller véritablement vers les gens ou de fréquenter les galeries pour se faire connaître et "se vendre". Pour le reste, il était demeuré absolument mutique sur le sujet de ses déportations.

Avec cette vente, Catherine Ringer continue de rendre justice à Sam Ringer, elle qui avait entrepris, dès l'âge de 15 ans, de démarcher les galeristes et autres gens du métier pour sortir de l'ombre ses œuvres L'événement aura lieu à la maison d'enchères Cornette de Saint Cyr à Paris, le 29 mars.