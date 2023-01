Face à Meyer Habib, la France condamne sans aucune ambiguïté les attentats à Jérusalem

"La France réitère sa détermination à œuvrer pour la paix sur la base du droit international et sur la base de la solution à deux Etats"

Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a fermement condamné mardi, à l'Assemblée nationale, les attentats perpétrés la semaine dernière dans la capitale israélienne, alors qu'elle répondait à Meyer Habib. Le député des Français de l'étranger l'avait interpellée sur la position de Paris face au conflit israélo-palestinien et la lutte de l'Etat hébreu face au terrorisme.

"Je comprends votre émotion et je la partage", a-t-elle affirmé au député, rappelant les faits sur l'attentat de vendredi. "La France a aussitôt condamné l'attentat près d'une synagogue dans les termes les plus clairs et nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés. Les groupes terroristes en Palestine ont célébré cette attaque dans une posture de haine et méprisable qui ne résoudra rien, bien au contraire. De semaine en semaine, nous assistons a une très grave escalade des tensions", a poursuivi la ministre.

"La France réitère sa détermination à œuvrer pour la paix sur la base du droit international et sur la base de la solution à deux Etats, la seule qui permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix et en sécurité comme ils en ont le droit".

"Ce message constant de la France sera répété par le Président de la République au Premier ministre israélien qu'il recevra jeudi soir et je le porterai aussi dans d'autres pays de la région dans lesquels je me rendrai cette semaine. Il est autant urgent que nécessaire de restaurer un horizon politique qui manque cruellement", a souligné Catherine Colonna.

Meyer Habib avait également fustigé, dans son intervention, la présence du franco-palestinien Salah Hamouri - condamné en Israël pour terrorisme - à l'Assemblée nationale quelques jours plus tôt, ainsi que l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé par l'extrême-gauche française.