France : des peintures rupestres du néolithique découvertes dans le sud-est

120 peintures rupestres qui datent de la période néolithique et vieilles de 4 000 ans ont été découvertes dans le sud-est de la France. Ces peintures représentent des guerriers et "des scènes de combat, de chaos ou de funérailles" datent datent de 2.000 ans avant notre ère, du "néolithique final et du tout début de l'âge de bronze", explique Claude Salicis, président de l'Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes-Méditerranée (Ipaam). La trouvaille avait été faite par deux habitants de la région habitués des lieux à l’été 2022.

Le site de Valdeblore, où ont été découvertes les peintures, est situé à une vingtaine de kilomètres de la "Vallée des merveilles" qui contient des milliers de gravures rupestres. C’est une découverte majeure dans la région car jusqu'à maintenant seules deux peintures de ce genre avaient été identifiées à travers le département", précise Claude Salicis. La datation des peintures a été permise grâce à une analyse des pigments utilisés.

Les peintures sont situées dans des abris-sous-roche sur une falaise débroussaillée en 2017 et aménagée pour l'escalade. "L'enjeu est maintenant de classer ces peintures, ce qui permettra de les protéger", a ajouté le président de l’Ipaam.