Top ou flop ? Le succès bien incertain du dernier opus d'"Astérix et Obélix" au cinéma

Le nouvel Astérix va-t-il faire un flop ? La question se pose au vu des réactions plus que mitigées des spectateurs et des critiques face au film. Sorti en salles mercredi, "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" était pourtant très attendu par les fans de la saga. Réalisé par Guillaume Canet, ce cinquième opus qui propulse les deux Gaulois en Chine n'est rien de moins que l'une des plus grosses productions françaises jamais réalisées, avec un budget colossal de près de 65 millions d'euros.

De quoi mettre les petits plats dans les grands avec plus de 500 figurants, la Chine recréée en Auvergne, des costumes teints à l'ancienne, et surtout un incroyable casting réunissant Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, Gilles Lellouche dans celui Obélix, Vincent Cassel en Jules césar ou Marion Cotillard en Cléopâtre.

Autant de promesses qui ont attiré 463 000 spectateurs pour son premier jour d'exploitation, soit l'un des meilleurs démarrages pour un film français depuis dix ans. Reste à savoir si le bouche à oreille ne va pas mettre un terme précoce à l'envol du film.

Les spectateurs relèvent en effet un scénario certes original mais "vide" pour certains, ou "manquant de cohérence" pour d'autres. Quant à l'humour du film, il semble lui aussi tomber à plat : à la sortie du film, on évoque "des vannes pas drôles" ou "des blagues pour enfants de trois ans". Le fait est que le long métrage semble en effet recueillir un consensus chez les plus jeunes, qui se réjouissent notamment d'y retrouver certains de leurs YouTubeurs ou chanteurs préférés.

Zéro indulgence non plus chez les critiques professionnels qui, dans leur ensemble, étrillent le long métrage. Libération estime que "la marmite de potion se révèle bien froide", quand Le Parisien trouve que "la potion magique fait pschitt", soulignant qu'"on sourit parfois mais qu'on ne rit jamais franchement". Quant à Marianne, il parle carrément d'un "navet à 65 millions d'euros" et GQ d'une "potion tragique jamais drôle".

Alors que le film ambitionnait "de remplir les salles obscures de France" dans une période post-Covid assez morose pour le cinéma, il semble que le rendez-vous soit en passe d'être manqué. "Si un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va mettre de l'argent dans des films", affirmait Guillaume Canet sur France Inter juste avant la sortie du long métrage. Ne reste plus qu'à espérer qu'il se trompe.