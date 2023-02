La France accorde un visa au cousin de Mahsa Amini, menacé de mort en Iran

Il a assuré vouloir poursuivre son combat contre la dictature des mollahs depuis la France

La France vient d'accorder un visa au cousin de Mahsa Amini, menacé de mort par le régime iranien, a rapporté Radio France International. Le jeune homme, arrivé à Paris samedi, a exprimé son soulagement au micro de RFI : "Je suis profondément touché de voir qu'il y a des personnes sensibles à mon sort. Je suis soulagé de me trouver dans un endroit où je me sens en sécurité."

Il a assuré vouloir poursuivre son combat contre la dictature des mollahs depuis la France. "Ce voyage me sauve la vie, mais en plus je vais pouvoir me battre contre le régime islamique de Téhéran. J'espère que nous pourrons très bientôt fêter la libération de l'Iran".

Erfan Mortezai, opposant au régime de 34 ans, était réfugié en Irak depuis un an. Cela faisait cinq mois qu'il réclamait l'asile à des pays européens, alors qu'il affirmait ne pas pouvoir sortir d'un camp géré par les dissidents du Kurdistan iranien, sous peine d'être kidnappé et ramené dans son pays, voire d'être assassiné, comme l'a été récemment l'un de ses plus proches amis.

Mahsa Amini, la cousine d'Erfan Mortezai, a soulevé bien malgré elle le premier véritable vent de révolte contre le régime iranien depuis la prise de pouvoir des mollahs en 1979. La mort en septembre de la jeune femme de 22 ans, consécutive à son arrestation par la police des mœurs pour port inconvenant du voile islamique, a en effet entraîné une vague de manifestations qui se poursuit depuis quatre mois, en dépit de la répression brutale des autorités qui multiplient les incarcérations et les condamnations de protestataires. Plusieurs d'entre eux ont même été exécutés.

l'accueil d'Erfan Mortezai sur le sol français s'inscrit dans le contexte du durcissement de la position de Paris face à Téhéran, en raison notamment de la répression des manifestations par le régime ainsi que la fourniture d'armement à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine.