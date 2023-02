Anne Hidalgo opposée à la présence d'athlètes russes aux JO de Paris

La maire soutient en revanche la participation de dissidents russes qui auront la possibilité de disputer les jeux sous la bannière des réfugiés

La maire de Paris s'est dite opposée à la présence d'athlètes russes aux JO de Paris "tant qu'il y a la guerre en Ukraine". Anne Hidalgo est ainsi revenue sur ses précédents propos, selon lesquels elle était favorable à la présence de ces sportifs "sous bannière neutre".

"La bannière neutre, ça n'existe pas vraiment", a ainsi concédé l'élue alors qu'elle était interviewée sur France info ce lundi. "On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas", a-t-elle souligné. La maire soutient en revanche la présence de dissidents russes qui auront la possibilité de disputer les jeux sous la bannière des réfugiés.

Des propos qui ont forcément trouvé un écho favorable en Ukraine, alors que le pays en guerre s'est lancé dans une campagne afin d'obtenir que les athlètes russes et biélorusses soient bannis des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu l'année prochaine. Fin janvier, Volodymyr Zelensky s'est directement adressé à Emmanuel Macron en ce sens.

Le CIO a toutefois indiqué qu'il étudiait la possibilité de faire concourir les sportifs russes sous bannière neutre, ce à quoi Kiev a réagi en accusant le comité olympique "d'encourager la violence, les meurtres de masse et la destruction en envisageant de donner à la Russie une "plateforme pour promouvoir le génocide".

"La participation de la Russie est inacceptable pour nous", a déclaré la semaine dernière à Reuters le ministre des Sports et ancien champion olympique Vadym Huttsait dans ses bureaux à Kiev. "C'est inenvisageable alors que la guerre se déroule et que nos athlètes, nos soldats, défendent notre patrie, notre terre, leurs maisons, leurs familles, leurs parents", a-t-il fustigé, soulignant qu'au moins 220 athlètes et entraîneurs ukrainiens avaient trouvé la mort, tandis que plus de 340 installations sportives avaient été endommagées ou détruites.

Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait déjà été bannie des précédents Jeux olympiques à Tokyo à la suite du scandale lié au dopage institutionnalisé dans le pays. 335 athlètes avaient toutefois pu participer à la compétition sous la bannière du Comité olympique russe (ROC), sans hymne et sans drapeau.