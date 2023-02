"La France insoumise n'est absolument pas hostile à l'Etat d'Israël" (Aymeric Caron)

"Il faut se demander ce qui amène un enfant de 13 ans à aller sacrifier sa vie pour venger son grand père qui lui-même a été tué par un colon"

"La France insoumise n'est absolument pas hostile à l'Etat d'Israël mais nous condamnons évidemment la politique menée par un certain gouvernement. On a aujourd'hui le gouvernement qualifié de 'plus à droite' de l'Etat d'Israël, qui a renoncé à toutes velléités de faire avancer le processus de paix et qui a des discours agressifs à l'égard des Palestiniens. L'ONU dénonce depuis de nombreuses années un certain nombre de politiques menées en Israël et des opérations militaires très précises. La France insoumise s'associe à ces alertes", a déclaré Aymeric Caron, député NUPES de Paris et Fondateur de la Révolution Écologique pour le Vivant (REV) dans le Grand Oral des GGMO sur i24NEWS.

L'élu insoumis a cependant souligné le problème qui persiste à la tête de l'Autorité palestinienne. "La succession de Mahmoud Abbas se pose aujourd'hui. On ne sait pas du tout vers quoi on s'avance, ce qui empêche aussi d'avancer dans le processus de paix. On a aussi un problème avec le Hamas, personne ne le nie", a-t-il affirmé.

En revanche, il serait faux et mensonger de dire qu'on a deux partis qui s'opposent de manière égalitaire. Il y a un déséquilibre qui est causé, et c'est un fait historique, une partie qui est colonisée et une partie qui colonise."

Le parti d'extrême gauche, qui n'a pas condamné les attentats à Jérusalem fin janvier près d'une synagogue, s'est expliqué par le fait qu'il s'agit "d'un cadre très précis, qui est celui d'une escalade de violence, et d'une action de vengeance". "Il est très compliqué de publier à chaque fois des communiqués dès lors qu'un engrenage se déroule à nouveau", a-t-il avancé.

"La question qui se pose est : qu'est ce qui amène un enfant de 13 ans à aller sacrifier sa vie pour venger son grand père qui lui-même a été tué par un colon ? Ce sont des actions que personne ne soutiendra dans la classe politique, mais nous essayons de comprendre. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le camp de la paix se mobilise", a-t-il soutenu.

Selon Aymeric Caron, l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme et il est "inacceptable d'assimiler la critique d'une politique à la critique d'un peuple ou d'une religion". Interrogé sur la légitimité de l'abattage rituel, le député a dit souhaiter des discussions avec les instances juives et musulmanes pour redéfinir l'abattage rituel en France, "afin qu'il se fasse avec un étourdissement préalable, ce qui se fait déjà dans beaucoup de pays", a-t-il précisé. Aymeric Caron a par ailleurs critiqué le Crif, affirmant que l'organisation juive française "a décidé de devenir le prolongement de la voix du gouvernement israélien, ce qui n'est pas sa fonction première".

"Personne de chez nous n'a jamais tenu le moindre propos qui puisse être assimilé à de l'antisémitisme. Si c'était le cas, il ne ferait plus partie de nos rangs."

Aymeric Caron a également réagi aux propos du grand rabbin de Neuilly-Sur-Seine, Michaël Azoulay, qui considère que la plus grande menace pour la communauté juive n'est pas l'extrême droite mais l'"islamo gauchisme et la France insoumise" : "Ces propos sont extrêmement graves et relèvent d'une forme de cécité. L'antisémitisme aujourd'hui n'est pas une période oubliée du Rassemblement national. Cela fait partie d'une idéologie dans laquelle a grandi l'extrême droite française. A la France insoumise, il n'y a personne qui tolérerait des ambiguïtés sur ce combat que nous devons tous mener contre l'antisémitisme. Personne de chez nous n'a jamais tenu le moindre propos qui puisse être assimilé à de l'antisémitisme. Si c'était le cas, il ne ferait plus partie de nos rangs", a-t-il assuré.