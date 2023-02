Michel Drucker hospitalisé pour des tests, son émission passe en rediffusions

L'animateur-star "passe actuellement un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020" et "va très bien"

Michel Drucker, 80 ans, est hospitalisé pour des tests en lien avec ses problèmes cardiaques passés, et les prochains numéros de son émission sur France 3 seront des rediffusions, ont indiqué France Télévisions, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France.

L'animateur-star "passe actuellement un bilan médical suite à son opération du cœur en 2020" et "va très bien", a déclaré sa collaboratrice, Cathy Costard. "On a convenu avec Michel qu'il prenne le temps de se reposer après ses examens", a pour sa part affirmé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, au Parisien/Aujourd'hui en France.

Selon le journal, ce séjour à l'hôpital "devrait se terminer à la fin de la semaine". A partir de ce week-end, les numéros de l'émission hebdomadaire de Michel Drucker, "Vivement dimanche", seront des rediffusions. "Il devrait reprendre les enregistrements d'ici une quinzaine de jours", a précisé Mme Costard. Depuis la rentrée de septembre, cette émission, qui existe depuis 1998, est passée de France 2 à France 3, le dimanche à la mi-journée.

En 2020, Michel Drucker avait été hospitalisé près de trois mois en raison d'une opération du cœur suivie de complications. Il s'était absenté des écrans pendant sept mois et avait fait son retour en mars 2021. "Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais maintenant que j'ai un cœur tout neuf, je ne me vois pas arrêter ce métier que j'adore", avait-il assuré en décembre, à l'occasion de son spectacle autobiographique, "De vous à moi", à l'affiche du Studio Marigny à Paris.

Un spectacle qui doit lui aussi être interrompu en raison de ces nouveaux examens. Selon Mme Costard, l'animateur "sera de retour sur scène mi-mars". Ecrit par Michel Drucker sur son lit d'hôpital en 2020, ce spectacle met en scène sa rencontre avec son double âgé de 30 ans (représenté via des images d'archives), qui vient à son chevet et le questionne sur son avenir à la télévision.