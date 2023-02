France/Insultes de Cyril Hanouna à Louis Boyard : C8 écope d'une amende record (Arcom)

"L'Arcom a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation"

"Abruti", "tocard", "t'es une merde": les injures de l'animateur Cyril Hanouna adressées sur C8 au député LFI Louis Boyard en novembre ont valu 3,5 millions d'euros d'amende à la chaîne, une somme supérieure à celle infligée en 2017 par le régulateur.

"L'Arcom a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", a déclaré le régulateur des médias dans un communiqué.

Une phrase du député de gauche sur le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne a irrité le présentateur : "Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun", qui faisait référence aux activités de l’entreprise Socapalm qui produit de l’huile de palme au Cameroun et dont Vincent Bolloré est actionnaire.

Le 28 octobre, dans le cadre d'une autre polémique, l'Arcom avait indiqué instruire "plusieurs séquences" de "Touche pas à mon poste" signalées par des téléspectateurs après des propos de Hanouna sur le meurtre de l'adolescente Lola, tuée à Paris le 14 octobre.