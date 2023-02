René-Samuel Sirat a été grand rabbin de France de 1981 à 1988

L’ancien grand rabbin de France René-Samuel Sirat est décédé ce vendredi à l’âge de 93 ans, a annoncé son petit-fils Ariel Danan. Il sera enterré dimanche à Jérusalem. De nombreuses personnalités et institutions françaises juives et non-juives, ont adressé leurs condoléances et exprimé leur tristesse.

"C'est avec tristesse que le Crif a appris la disparition du Grand Rabbin René-Samuel Sirat, Grand Rabbin de France de 1981 à 1988. Il incarnait un judaïsme porté sur l'étude, humaniste et engagé dans la société. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille", a réagi le Crif sur Twitter.

Né en Algérie en 1930 et arrivé en France en 1946, il y commence des études rabbiniques et littéraires. Il devient professeur d’hébreu à l’université, puis dirige le département d’études juive à l’INALCO pendant 30 ans. Il est nommé grand-rabbin de France en 1981 et exercera ces fonctions jusqu’en 1988.

René-Samuel Sirat a côtoyé Emmanuel Lévinas, André Néher ou encore Léon Ashkénazi et a étudié auprès du premier grand rabbin d’Israël, Avraham Kook.