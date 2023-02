Paris : cérémonie à la mémoire d'Ilan Halimi

"Oublier Ilan reviendrait à dire à ces barbares de le tuer une seconde fois"

Une cérémonie en hommage à Ilan Halimi s'est tenue ce dimanche à Paris pour marquer les 17 ans de sa disparition. Une centaine de personnes se sont réunies boulevard Voltaire, devant le magasin de téléphonie où travaillait le jeune homme avant d'être kidnappé. Comme chaque année, des discours ont été prononcés suivis d'un allumage de bougies et de la récitation du kaddich.

Parmi les anonymes, quelques personnalités telles l'écrivain Marek Halter, l'imam Chalghoumi, le président du Crif Yonathan Arfi mais aussi Francis Szpiner, maire du 16e arrondissement de Paris et avocat de la famille Halimi au moment du drame.

Séquestré et torturé pendant 24 jours en raison du fait qu'il était juif par le "gang des barbares" dirigé par Youssouf Fofana, le jeune homme avait été retrouvé gisant le long d'une voie ferrée le 13 février 2006. Il avait succombé peu après à ses blessures.

Alors que tous les membres du gang des Barbares sont aujourd'hui sortis de prison - à l'exception de Youssouf Fofana condamné à perpétuité - le mot d'ordre du rassemblement était "Ni oubli, ni pardon", comme l'explique l'organisatrice de la manifestation Alexandra Barouch, vice-présidente de l'UPJF.

"Ilan aurait pu être mon frère, mon neveu, mon cousin, et l'oublier reviendrait à dire à ces barbares de le tuer une seconde fois. Nous pensions qu'après le meurtre d'Ilan et celui de Sébastien Sellam juste avant, l'Etat prendrait la mesure de l'antisémitisme et en ferait un combat national. Mais cela n'a pas été le cas, c'est pourquoi nous continuons de nous battre avec nos petits moyens. Nous réclamons des actions concrètes : les écoles doivent lutter avec leurs moyens contre l'antisémitisme et la justice doit fournir une réponse adaptée et ferme", a-t-elle déclaré au micro d'i24NEWS.