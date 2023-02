Gouvernement en Israël : "J'ai honte ! Je me sens compromis", affirme Alain Finkielkraut

"Le sionisme, cela ne peut pas être ça"

"Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich disent qu'à chaque attentat palestinien, il faut réagir par plus de constructions en Cisjordanie. Mais c'est terrible ! Que veulent-ils ? Où veulent-ils en arriver?", a interrogé le philosophe Alain Finkielkraut au cours d'une émission sur Sud radio en compagnie de l'historien Georges Bensoussan sur le conflit israélo-palestinien, présenté par Alexandre Devecchio.

"Je le dis avec colère et tristesse. Je n'ai pas seulement un comportement critique vis-à-vis de ce genre de dérive. Et parce que je suis très attaché à l'Etat d'Israël comme l'étaient mes parents, j'ai honte, je me sens compromis. Le sionisme, cela ne peut pas être ça", a-t-il affirmé en expliquant que les opérations répétées de l'armée israélienne en Cisjordanie se justifiaient par les attentats contre les civils israéliens.

L'acteur Yvan Attal avait lui aussi exprimé ses craintes après la formation du nouveau gouvernement Netanyahou au pouvoir. "Les plus grands ennemis d'Israël sont les juifs religieux et pas les Palestiniens, et je trouve dérangeant de voir ce pays donner tant de pouvoir aux partis religieux", a déclaré l'acteur franco-israélien au journal Haaretz.