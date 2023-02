L'affaire Pierre Palmade: chronique d'une tragédie

"L'alcool, la drogue m'ont aidé à mieux vivre ma différence, à ne plus me juger mal, et puis c'est devenu un poison"

Depuis vendredi soir, moment du terrible accident de voiture dans la banlieue parisienne qui a impliqué à la fois Pierre Palmade, deux inconnus qui ont pris la fuite, et un autre véhicule dont les occupants sont toujours à l'hôpital, les spéculations vont bon train dans la presse. Ce qui aurait pu n'être qu'un "accident de voiture dramatique" parmi d'autres s'annonce comme l'affaire people de ce début d'année. Drogue, sexe, mort d'un fœtus, tout y est pour alimenter les unes de journaux à scandale, mais aussi des autres, et ce durant de longues semaines.

Car Pierre Palmade, le célèbre humoriste français au coeur de l'affaire, conduisait la voiture qui a provoqué l'accident. Et ses analyses toxicologiques, rendues publiques dimanche, révélaient sans surprise que l'homme avait pris de nombreuses substances illicites avant de prendre le volant. Sorti de soins intensifs, il a exprimé sa "honte" et se dit prêt à assumer "les conséquences de ses actes", a transmis sa sœur. Mais mercredi matin, deux des trois victimes de l'accident étaient encore en réanimation. Le conducteur "a subi sept opérations" alors que son fils de six ans, "défiguré", "est alimenté par une sonde", a détaillé l'avocat de la famille sur BFM. La troisième victime, une femme de 27 ans, belle-sœur du conducteur, attendait "son premier enfant", "une petite fille" qu'elle a perdue.

Aujourd'hui, devant la souffrance d'une famille, l'opprobre populaire s'abat sur Palmade, ses démons, et ses addictions, connues de tous. Le bien et le mal sont parfaitement symbolisés. La drogue, un "délit mais aussi une maladie", avait pourtant expliqué Palmade en 2019 à Valérie Abecassis dans l'émission Culture (voir vidéo), alors qu'il faisait la promotion de sa biographie "Dites à mon père que je suis célèbre". Un livre dans lequel "il se mettait à nu", selon les dires du comédien.

Citant Paul Valery, "Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se rapprochent par ce qu'ils cachent", Pierre Palmade avait alors sans phare parlé de la cocaïne, de l'alcool et du sexe: "La nuit parisienne était accueillante pour un jeune homo de Bordeaux. Quand j'ai découvert ma sexualité, elle était encore considérée comme un délit en France. L'alcool, la drogue m'ont aidé à mieux le vivre, à ne plus me juger mal, et puis c'est devenu un poison, j'ai été intoxiqué. Je suis devenu dépendant et ça a gâché ma vie. Je le permets de le confesser, même si j'ai conscience de l'illégalité de ces confessions. Je veux vivre à jeun, parce que c'est seulement à ce prix que je saurai ce qu'est l'amour". C'était il y a quatre ans. Le réel a finalement surgi, avant que lui ne le trouve. Comme la chronique d'une tragédie annoncée.