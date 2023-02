France: les débats sur la réforme des retraites s'achèvent dans la confusion

La réforme est contestée par les oppositions de gauche et de droite et a déjà provoqué cinq journées de grèves et de manifestations

L'Assemblée nationale française a conclu vendredi à minuit, sans vote et dans la confusion, l'examen en première lecture d'un projet de réforme des retraites contre lequel syndicats et opposition sont vent debout, l'examen du texte devant désormais se poursuivre au Sénat. Les députés ont ensuite largement rejeté une motion de censure déposée par le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN). Mesure phare du deuxième quinquennat de prédisent Emmanuel Macron, la réforme des retraites est contestée tant par les oppositions de gauche que de droite et a déjà provoqué cinq journées de grèves et de manifestations à travers le pays. Elle provoque aussi des tiraillements au sein même de la majorité présidentielle, qui nécessite l'appui de parlementaires Les Républicains (LR, droite) pour faire adopter le texte. Au Parlement, cette réforme a donné lieu à près de neuf jours de débats épiques, entre rappels au règlement et suspensions de séance, sur la question du financement du système. Plusieurs milliers d'amendements avaient été déposés par la gauche. Le débat s'est achevé à l'heure prévue par la Constitution, à minuit pile. En préambule de la motion de censure présentée par son parti, la cheffe du RN Marine Le Pen a dénoncé "un projet (...) mal porté et mal expliqué", ainsi qu'un "déni de démocratie" du gouvernement. La Première ministre Elisabeth Borne lui a répondu en soulignant que le débat sur les retraites avait montré les visages de "deux populismes", ceux de l'extrême droite et de la gauche radicale. Chargé de défendre le texte, le ministre du Travail Olivier Dussopt, la voix rauque, a indiqué que "le gouvernement saisira(it) le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié par les amendements votés" par l'Assemblée. "Vous m'avez insulté 15 jours", a-t-il lancé, furieux, aux députés de la France insoumise (LFI, gauche radicale), en quittant l'hémicycle. Ludovic MARIN / AFP Le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, s'entretient avec le Premier ministre français, Elisabeth Borne, à l'issue du débat sur le projet de réforme des retraites, à l'Assemblée nationale le 18 février 2023 Sans surprise au vu du nombre d'amendements restant à examiner et de la date butoir fixée à minuit, les débats se sont interrompus très loin de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans, le plus controversé. Tout au long de la soirée, la discussion a porté sur la durée de cotisation pour les retraités pouvant bénéficier du dispositif "carrières longues", c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans le monde du travail avant 21 ans. Quarante-trois ou 44 ans ? La question n'a pas été clairement tranchée. La CGT a appelé vendredi à la grève reconductible dans les raffineries dès le lundi 6 mars, tandis que le Sénat se saisira du texte le 2 mars.