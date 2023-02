"Si un jour je devais faire un cadeau à ma mère, ce serait un restaurant. Et si je devais choisir un lieu, ce serait l'Institut du monde arabe"

Un bel hommage d'un fils à sa mère. Le célèbre acteur et humoriste Jamel Debbouze vient d'offrir un restaurant à Fatima Debbouze, situé sur le toit de l'Institut du monde arabe dans le 5e arrondissement de Paris.

Si la mère de l'artiste n'est pas aux fourneaux du restaurant baptisé "Dar Mima" en référence au diminutif de celle-ci, elle a activement participé à l'élaboration du menu en y incluant des recettes familiales. Lahcen Hafid, chef au Ritz, a complété l'élaboration de la carte qui propose des plats traditionnels marocains et orientaux, dont trois versions de couscous et des tajines, mais aussi du homard et du coquelet grillés façon haute gastronomie. Sans oublier des cocktails signatures et le fameux thé à la menthe.

TARIK NAJMAOUI / AFP La mère de Jamel Debbouze Fatima Debbouze, le 8 mai 2008

"Si un jour je devais faire un cadeau à ma mère, ce serait un restaurant. Et si je devais choisir un lieu, ce serait l'Institut du monde arabe", confiait Jamel Debbouze en 2007. Pour concrétiser son rêve, l'artiste a fait appel au talent de l'architecte Laurent Gonzalez. Le résultat, un restaurant d'exception, véritable paradis oriental sur les toits de Paris, décrit comme un "rêve d’orient entre ciel et terre" par l'associé de l'artiste Paris Society.

L'Institut du monde arabe revêt un caractère symbolique pour la famille Debbouze, puisqu'il s'agit de l'endroit où Jamel Debbouze avait joué son premier sketch, et du premier lieu parisien que l'artiste avait fait découvrir à sa mère.