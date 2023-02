Une Française assure à son procès avoir rompu avec l'EI

"En cinq ans, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé"

Une Française jugée à Paris pour avoir rejoint le groupe Etat islamique (EI) a assuré lundi au premier jour de son procès avoir rompu avec cette organisation, un repentir dont la sincérité est mise en cause. Reconnaissant "la globalité" des faits qui lui sont reprochés, Douha Mounib, 32 ans, met son engagement jihadiste à très grande distance. "Cela fait partie de mon passé et j'essaie d'avancer", affirme cette femme détenue neuf mois en Turquie avant d'être expulsée en France où elle est incarcérée depuis décembre 2017.

"En cinq ans, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé (...) C'est un long travail que j'ai fait sur moi, que je continue à faire", poursuit-elle.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Drapeau du groupe État islamique (EI) dans la ville d'al-Qaim, dans la province irakienne de l'ouest d'Anbar, près de la frontière syrienne, le 3 novembre 2017

Elle avait 23 ans quand fin 2013, après une radicalisation express, elle entre en Syrie avec un passeur turc qu'elle vient de rencontrer et d'épouser. Revenue en France, elle multiplie les tentatives pour rejoindre à nouveau la Syrie où elle entre finalement à l'été 2015 grâce à la carte d'identité dérobée à sa mère, avec son second mari tunisien et le bébé de ce dernier.

Elle séjournera cette fois une quinzaine de mois en Irak et en Syrie, principalement dans deux villes conquises par le groupe EI, Mossoul et Raqqa. Son positionnement aujourd'hui reflète-t-il un vrai repentir ou la stratégie de défense d'une mise en cause qui "a beaucoup menti en garde à vue", comme l'a relevé l'avocate générale Alexa Dubourg ?