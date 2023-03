La révélation de la remise de la Légion d'honneur à Jeff Bezos a été très mal accueillie au sein d'une partie de la classe politique

Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à Jeff Bezos la semaine dernière en toute discrétion. La cérémonie, qui ne figurait pas à l'agenda officiel du président, n'a été que très peu relayée par la presse. Il semble que le contexte de l'événement, en pleine manifestations contre la réforme des retraites, a dissuadé l'Elysée d'en faire la publicité.

La plus haute distinction française a été remise au fondateur d'Amazon devant un certain nombre d'invités VIP et de chefs d'entreprise triés sur le volet. La distinction accordée au milliardaire ne constituait cependant pas une nouveauté, puisqu'elle avait été décidée il y a déjà une dizaine d'années, mais sans que le chef d'entreprise ne récupère jamais sa décoration.

La révélation de la remise de la Légion d'honneur à Jeff Bezos par le magazine Le Point a été très mal accueillie au sein d'une partie de la classe politique. Des députés de la France insoumise ont vivement dénoncé cette initiative dans le contexte politique et social actuel, y voyant une preuve supplémentaire qu'"Emmanuel Macron est le président des riches".

Manon Aubry a tweeté : "Contexte : profits record du CAC40, inflation, manifestations massives contre la réforme des retraites... L'idée lumineuse de Macron : décorer le patron d'Amazon Jeff Bezos… avec la Légion d'honneur." Quant à François Piquemal il a écrit sur le réseau social : "Toujours et pour toujours, tout pour les riches, rien pour le peuple."