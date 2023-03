La récompense obtenue par Alexandre Couillon porte à 29 le nombre d’établissements triplement étoilés

Le guide Michelin a révélé son palmarès 2023 lundi à Strasbourg. Le chef Alexandre Couillon est le seul à avoir décroché trois étoiles pour son restaurant La Marine, à Noirmoutier. La récompense, obtenue par ce chef à la cuisine de la mer et végétale, porte à 29 le nombre d’établissements triplement étoilés. Deux de moins que l’année dernière, avec les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau et la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

PATRICK HERTZOG / AFP Cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 du guide Michelin

Les chefs Cyril Attrazic, Christophe Dufossé, Cédric Burtin et Florian Favario, sont récompensés par deux étoiles. Le prix du chef mentor a été remis à Michel Troisgros, et celui du Jeune Chef au belge Mallory Gabsi, ancien candidat emblématique du show culinaire Top Chef, qui a également obtenu sa première étoile pour son restaurant parisien.

PATRICK HERTZOG / AFP Alexandre Couillon célèbre sa troisième étoile, lors de la cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 du guide Michelin

Le palmarès du Guide rouge de cette année compte 44 promotions : outre les 4 double-étoilés précédemment cités, 39 établissements ont décroché leur première étoile. Par ailleurs, huit restaurants sont récompensés de l’étoile verte pour leur démarche éco-responsable, faisant de la France le leader mondial. On note que peu de femmes sont présentes dans le palmarès 2023.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin à destination des automobilistes, le guide Michelin est aujourd'hui présent en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et du Sud.