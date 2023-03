Selon les sondages, les Français restent très majoritairement opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans

Manifestations, grèves reconductibles, ronds-points occupés, spectacles annulés: les syndicats vont essayer de mettre la France "à l'arrêt" mardi, à quelques jours d'une probable adoption par le Parlement d'une réforme des retraites controversée. Une France à l'arrêt, "c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens", et "les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes", a critiqué lundi soir la Première ministre Elisabeth Borne, défendant sur la chaîne de télévision France 5 une réforme qui assurera la pérennité d'"un des piliers de notre modèle social".

Le secrétaire général du syndicat CFDT, Laurent Berger, a prédit lundi une "journée de mobilisation extrêmement puissante" et appelé le président Emmanuel Macron à ne pas "rester sourd". Le 31 janvier, les syndicats avaient déjà revendiqué plus de 2,5 millions de manifestants dans tout le pays (1,27 million selon les autorités). Selon une source policière, entre 1,1 et 1,4 million de personnes devraient descendre dans la rue mardi. Le syndicat CGT prévoit au total 265 rassemblements.

Le syndicat Solidaires espère un "tsunami social" qui amènera le gouvernement à reculer sur la mesure emblématique de la réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Sondage après sondage, les Français restent très majoritairement opposés à cette mesure, même s'ils pensent qu'elle sera mise en œuvre in fine.

Cette sixième journée d'actions depuis le lancement de la contestation marquera le lancement ou la poursuite de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets.

Alain JOCARD / AFP Des manifestants se rassemblent sur la place d'Italie, à Paris, pour un rassemblement au deuxième jour de grèves et de protestations nationales contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, le 31 janvier 2023

La semaine sera émaillée d'autres mobilisations, en parallèle des débats au Sénat, qui s'achèveront quoi qu'il arrive vendredi : "grèves féministes" le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, mobilisation de la jeunesse jeudi, grève nationale pour le climat vendredi, une problématique que certains syndicats lient à celle des retraites. Le gouvernement compte sur l'adoption au Sénat de la réforme d'ici dimanche, et envisage "un vote le 16 février" dans les deux chambres du Parlement.