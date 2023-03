Emmanuel Macron rend un hommage national à Gisèle Halimi et s'engage à inscrire l'IVG dans la Constitution

Le président ne s'est toutefois pas prononcé sur une éventuelle entrée au Panthéon de la militante

Emmanuel Macron a annoncé mercredi sa volonté d'inscrire dans la Constitution la "liberté" de recourir à l'avortement dans le cadre de sa future réforme des institutions, lors d'un hommage national à l'avocate féministe Gisèle Halimi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

"Les avancées issues des débats parlementaires (...) permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois", a déclaré le chef de l'Etat au Palais de justice de Paris. Ce projet de loi portera sur une vaste réforme des institutions, voulue par le chef de l'Etat, qui pourrait aller d'un redécoupage des régions à une redéfinition des mandats électoraux, selon l'entourage présidentiel.

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a aussi voulu faire entrer dans l'histoire Gisèle Halimi, militante emblématique de nombreux combats de la seconde moitié du XXe siècle, de la décolonisation au droit à l'IVG, au-delà des polémiques.

"Elle a porté la cause de l’indépendance algérienne. Elle fut la procureure de ce que les autorités françaises de l'époque faisaient, de la manière dont elles le faisaient", a-t-il relevé, en présence de son prédécesseur François Hollande et des plus hautes autorités judiciaires du pays, en rappelant le combat de Gisèle Halimi contre la torture en Algérie.

"Si aujourd'hui la guerre d'Algérie a quitté les prétoires, elle doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire ici en France et aussi en Algérie", a poursuivi le chef de l'Etat, sans toutefois se prononcer sur une éventuelle entrée au Panthéon de la militante.

Cette entrée dans le temple des figures de la République, de Jean Moulin à Simone Veil, a été préconisée par l'historien Benjamin Stora parmi les pistes susceptibles de sceller la réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie et à l'intérieur de la société française. Mais elle est vue d'un mauvais œil par les nostalgiques de l'Algérie française à droite et à l'extrême droite.

L'un des fils de Gisèle Halimi, le journaliste Serge Halimi, a boycotté l'hommage, déplorant qu'il intervienne en pleine mobilisation contre une réforme des retraites "extrêmement injuste", que sa mère aurait selon lui combattue. Même boycott pour Violaine Lucas, présidente de l'association "Choisir la cause des femmes" cofondée par Gisèle Halimi en 1971, qui dénonce une "instrumentalisation politique".

Entre autres causes, l'avocate et militante née en 1927 en Tunisie, s'était résolument placée du côté de la défense des droits des Palestiniens, accusant à plusieurs reprises Israël de "massacre" à l'encontre de ces derniers, et dénonçant "le silence complice" de la France. Elle était allée jusqu'à rejoindre le collectif d’avocats du terroriste palestinien Marwan Barghouti, condamné à cinq peines de prison à perpétuité pour meurtres pour son rôle dans différents attentats au cours de la seconde Intifada.