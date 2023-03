France: nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Il s'agit d'une journée test pour la suite du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats

Les Français sont appelés samedi à manifester pour une septième journée contre une réforme des retraites très impopulaire et voulue par Emmanuel Macron, sur fond de grèves persistantes, une journée test pour la suite du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. La précédente journée d'action contre cette réforme, mardi, a été massive et le nombre de personnes dans la rue a établi un record, dépassant le pic du 31 janvier, selon les chiffres du ministère français de l'Intérieur (1,28 million) et de l'intersyndicale (plus de trois millions).

Samedi, il s'agit de la septième journée d'action, depuis le 19 janvier, contre cette réforme des retraites voulue par le président français Emmanuel Macron et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, à laquelle les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, la jugeant "injuste" notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Vendredi, le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé l'arme constitutionnelle (article du 44.3 de la Constitution) du vote unique devant le Sénat, qui va devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement -- au nombre de 70 environ sur la suite des articles en discussion.

Même sans débat ni vote sur le millier d'amendements restants, ces derniers peuvent toutefois être simplement présentés par leurs auteurs. Une façon de gagner du temps ... et de laisser espérer à la gauche que le texte "ne soit pas soumis au vote" avant l'échéance prévue dimanche à minuit.

Ludovic MARIN / AFP Le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, s'entretient avec le Premier ministre français, Elisabeth Borne, à l'issue du débat sur le projet de réforme des retraites, à l'Assemblée nationale le 18 février 2023

De son côté, dans une lettre à l'intersyndicale datée de jeudi, M. Macron a déclaré aux syndicats que le gouvernement restait "à l'écoute" sur cette réforme, tout en soulignant qu'elle s'imposait. Le gouvernement français a choisi de relever l'âge légal de départ à la retraite pour répondre à une dégradation financière des caisses de l'Etat et au vieillissement de la population.

La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables.