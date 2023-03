"J'adore Israël parce que ce n'est pas mon pays"

Invité de Conversations avec Anna Cabana, sur i24NEWS, l'auteur et dessinateur Joann Sfar a été interrogé ce mardi sur la situation politique en Israël: "C'est la démocratie à l'anglaise. C'est le même système proportionnel qui a fait la catastrophe du Brexit, et qui aujourd'hui rend Israël otage de deux ou trois députés fanatiques qui tiennent tout le pays et dont Netanyahou a besoin pour des raisons électoralistes. Mais malheureusement, c'est la même situation qu'en Angleterre", a déclaré l'auteur de "Le chat du rabbin".

Joann Sfar, qui travaille en collaboration avec des Israéliens, est témoin de l'inquiétude qui gagne une grande partie de la population à cause de la réforme judiciaire: "Je me garde bien de donner mon opinion sur Israël, mais j'écoute mes collaborateurs et camarades israéliens et tous ont dit : 'On n'a jamais vu cela'. 'On ne sait pas où on sera le mois prochain', en faisant référence au système judiciaire. Ils manifestent toutes les semaines", a-t-il affirmé.

"La gravité, c'est qu'ils ont le sentiment que le pacte philosophique d'Israël est en danger. Ils ont le sentiment de perdre la bataille presque démographique contre les religieux et c'est dommage que la Knesset (le Parlement) dresse les Israéliens les uns contre les autres. Dans ce combat, on oublie presque les Palestiniens, car les gens sont tellement occupés à se disputer entre eux qu'ils oublient le contexte régional et c'est sans doute délétère", a ajouté Joann Sfar.

"J'ai toujours été un Juif paumé"

L'auteur du "Chat du rabbin" a affirmé avoir toujours été "un juif paumé" et "être incapable de vivre ailleurs qu'en France": "La France est vraiment mon pays d'un point de vue littéraire, cinématographique et sociétal. Et j'adore Israël justement parce que ce n'est pas mon pays. J'adore y aller, j'ai de la famille mais je reste profondément Français. C'est une identité ballotée", a-t-il poursuivi.