France : passage en force du projet de réforme des retraites grâce au 49.3

Trois motions pourraient être déposées vendredi

Jeudi, le gouvernement a fait passer en force son projet de réforme des retraites, avec le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de le faire adopter sans vote. Le recours au 49.3 est quasi unanimement considéré comme un revers pour Emmanuel Macron. Les membres de l’opposition vont tenter de faire basculer l'exécutif dans une crise politique, en déposant des motions de censures.

CLÉMENT MAHOUDEAU / AFP Manifestation contre la réforme des retraites à Marseille le 11 février 2023.

Trois motions pourraient être déposées avant l'heure limite de 15h20 ce vendredi. Le Rassemblement national, la Nupes et un petit groupe centriste dissident, devrait chacun en déposer une. Elles seront votées au moins 48 heures plus tard, probablement lundi. Pour faire chuter le gouvernement, elles devront rassembler une majorité absolue de députés. Mission compliquée puisque la coalition présidentielle dispose d'une majorité relative et que le parti Les Républicains a assuré qu'il n'en voterait aucune. Cependant, certains députés LR pourraient ne pas tenir compte de la ligne du parti.

JULIEN DE ROSA (POOL/AFP) Le président français Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne

"Nous avons un problème de démocratie parce que ce texte, qui va changer la vie des Français, va être adopté sans qu'il y ait eu le moindre vote à l'Assemblée nationale", a assuré le député LR Aurélien Pradié à la chaîne BFMTV. "Que chacun mesure la gravité de la situation et le risque de rupture démocratique qu'il y a dans notre pays".

Alain JOCARD / AFP Des manifestants se rassemblent sur la place d'Italie, à Paris, pour un rassemblement au deuxième jour de grèves et de protestations nationales contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, le 31 janvier 2023

De leur côté, les syndicats vont tenter de redonner du souffle aux manifestations et grèves qui émaillent la vie des Français depuis la mi-janvier, mais qui étaient en perte de vitesse jusqu'à jeudi. Ils appellent à des rassemblements vendredi et ce week-end, ainsi qu'à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars.