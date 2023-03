Eric Zemmour règle ses comptes avec BHL et Haïm Korsia dans son nouveau livre

"Bernard-Henri Lévy me ramenait à mes origines juives, dans un curieux enfermement identitaire"

Eric Zemmour, chef du parti Reconquête, accuse le philosophe Bernard-Henri Lévy d'avoir "ouvert la boîte de Pandore" des coups donnés à sa "judaïté", dans son nouveau livre intitulé "Je n'ai pas dit mon dernier mot" paru jeudi aux Editions Rubempré.

Dans un article "bloc-notes", en dernière page du journal Le Point du 12 octobre 2021, le philosophe avait titré son texte: "Comment penser le fait que Zemmour soit juif ?". Il y affirmait que "le polémiste piétine le legs juif à la France". Zemmour explique : "Son argumentaire se polarise exclusivement sur mes origines juives, pour mieux instruire mon procès de traître au judaïsme, à ses valeurs, à son histoire à son ethos. Je suis, à l'en croire, une offense faite au 'nom juif'. Un traître à mes ancêtres, à mes racines, à mon 'peuple". Lorsqu'il a lu la première phrase : "Vous ne le savez peut-être pas mais Eric Zemmour est juif", l'ex-journaliste dit "avoir été pris entre hilarité et effarement".

i24NEWS Bernard-Henri Lévy, philosophe et réalisateur, dans le Prime sur i24NEWS

"Ma judaïté est exposée à la face du pays comme un fait politique. Je me souviendrai que c'est un juif progressiste et prétendument universaliste qui l'a mise sous les projecteurs. Bernard-Henri Lévy me ramenait à mes origines juives, dans un curieux enfermement identitaire, alors que la doxa 'républicaine', dont il se prévaut le refuse pour chaque individu, qu'il soit juif, chrétien, musulman ou athée", poursuit-il dans son chapitre nommé "Zemmour, vous êtes juif !".

"Un permis de chasse"

Eric Zemmour pointe aussi du doigt le grand rabbin de France Haïm Korsia, qui "sonne la charge contre moi avec une violence inédite", décrit-il, "allant jusqu'à dénier ma 'qualité' de juif". A la question du journaliste "Est-ce qu’Eric Zemmour est raciste ?", le Grand Rabbin a répondu : "Antisémite certainement, raciste évidemment", lors de l’émission Télématin sur France 2 le 26 octobre 2021. Et Haïm Korsia avait ajouté : "Quand vous dites simplement qu’il y a trop de tels ou tels, moi qui porte un texte qui s’appelle la Constitution qui est fondée sur l’idée des droits de l’homme et qui porte aussi un texte qui s’appelle la Bible et qui dit ‘tu aimeras l’étranger car tu as été étranger en terre d’Egypte’, je ne peux pas être en phase avec ce discours".

KENZO TRIBOUILLARD / AFP Le grand rabbin Haim Korsia

Zemmour relate dans son ouvrage que des "responsables communautaires lui expliquent que le grand rabbin est alors en concurrence avec le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), qui ne ménageait pas non plus ses insultes à son égard, pour être l'interlocuteur privilégié de 'Sa majesté le président Macron'" - "Cette lutte minable entre 'juifs de cour' se faisait sur mon dos", affirme l'auteur du "destin français".

Selon Zemmour, le grand rabbin de France a mis "une main complaisante à cette manœuvre obscène", qui consistait à l'instar "des patrons de l'antiracisme", à le faire "détester par les siens et, par ricochet, le diaboliser aux yeux du reste des Français en me rangeant dans la case des affreux antisémites". "Ainsi toute honte bue, le prétendu homme de D. s'efforça de détruire ce que D. avait fait : ma naissance d'une mère juive [...] Toute la classe politico-médiatique ayant reçu son 'permis de chasse' par Bernard-Henri Lévy, puis par le grand rabbin s'en donnait à cœur joie", a-t-il poursuivi.

L'ex-chroniqueur star de CNews et candidat à la présidentielle dit avoir été "pris en étau entre le grand rabbin qui déniait sa judéité et les antisémites, amis d'Alain Soral et de Marine Le Pen", qui contestaient "son patriotisme et son enracinement national". "Je perdais sur les deux tableaux", confesse-t-il.

"Je n'ai pas dit mon dernier mot" est déjà numéro un des ventes sur Amazon.