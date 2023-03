Freeze Corleone, rappeur aux textes antisémites, peut se produire à Rennes

Le rappeur est programmé samedi, dans le cadre du festival de rap "Boomin fest Rennes", qui affiche complet

Le Conseil d'Etat a rejeté vendredi soir le recours de la ville de Rennes qui voulait interdire au rappeur Freeze Corleone de se produire sur scène dans la commune samedi, estimant que ce concert ne présente pas de "risques avérés" de provoquer des troubles. Le rappeur est programmé dans le cadre du festival de rap "Boomin fest Rennes", qui affiche complet.

https://twitter.com/i/web/status/1634257159864340481 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le 28 février dernier, la maire PS de Rennes Nathalie Appéré avait pris un arrêté municipal interdisant le spectacle du chanteur programmé dans le cadre d'un festival, mettant notamment en avant un risque de "troubles à l'ordre public" en raison de paroles "jugées antisémites". Mais Freeze Corleone - Issa Diakhaté pour l'état civil - avait saisi le tribunal administratif de Rennes qui avait suspendu l'arrêté municipal.

Parmi les paroles de Freeze Corleone incriminées on peut entendre: "Trop de Cohen, Juifs dans la finance, Juifs en politique, Juifs complotant, Livres scolaires juifs ... Contre eux se trouve le courage et la bravoure du 3e Reich et son mysticisme héroïque." Dans un autre morceau, le rappeur déclare qu'il "arrive déterminé comme Adolf dans les années 1930".

https://twitter.com/i/web/status/1634590796925075457 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Figure montante du rap français, Freeze Corleone avait été lâché en septembre 2020 par son label, Universal Music, qui dénonçait des "propos racistes inacceptables". Sur Youtube, ses clips totalisent plusieurs millions de vues.