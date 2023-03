France: des manifestations dans tout le pays à la veille du vote de deux motions de censure

La CGT a annoncé que la plus grande raffinerie du pays avait commencé à être mise à l'arrêt en signe de protestation

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce week-end pour protester contre la réforme des retraites, avant une journée cruciale lundi pour le gouvernement qui doit faire face à deux motions de censure au Parlement. La crainte d'une radicalisation de la contestation a conduit les autorités à interdire samedi tout rassemblement sur la grande place parisienne de la Concorde, proche de l'Assemblée nationale et du palais présidentiel de l'Elysée. Des milliers de personnes s'y étaient réunies et des heurts avaient éclaté jeudi et vendredi en soirée.

Les manifestants parisiens, quelque 4.000 selon une source policière, se sont repliés sur la place d'Italie, dans le sud de la capitale, où ils ont de nouveau clamé samedi leur refus du passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, pierre angulaire de la réforme très impopulaire, voulue par le président Emmanuel Macron.

Des heurts ont éclaté jeudi et vendredi soir lors de rassemblements. Les organisateurs ont rapidement décidé de dissoudre la manifestation en raison des violences des casseurs. Des rassemblements ont eu lieu dans différentes villes du pays, avec une nouvelle journée de manifestations prévue jeudi.

Une manifestante tient une pancarte lors d'une manifestation contre la réforme des retraites sur la Place d'Italie à Paris, le 18 mars 2023

La popularité du président Emmanuel Macron a chuté à 28% en mars, selon un sondage, soit son plus bas niveau depuis la crise des "gilets jaunes" en 2019. Les syndicats ont appelé à intensifier la mobilisation ce week-end, tandis que la CGT a annoncé que la plus grande raffinerie de France, exploitée par TotalEnergies, avait commencé à être mise à l'arrêt en signe de protestation.