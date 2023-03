Betsalel Smotrich : "Il faut renforcer le lien entre Israël et la communauté juive de France"

"La communauté juive de France est fière de ses valeurs"

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, en visite privée à Paris en hommage au militant sioniste et ancien président du Likoud Jacques Kupfer, a accordé ce dimanche un entretien à i24NEWS.

"Je veux parler de ces centaines de Juifs qui sont là, qui aiment et soutiennent l'Etat d'Israël. Ils sont venus se souvenir de Jacques Kupfer, un leader sioniste courageux et fier qui parlait de son lien avec la Terre d'Israël. Il encourageait les Juifs de France "à monter". Les Juifs de France doivent venir et renforcer l'économie israélienne. Cette communauté est fière de ses valeurs, heureuse et chaleureuse", a-t-il déclaré au micro de Benjamin Petrover.

Si le ministre était d'abord attendu au Pavillon des Princes dans le 16ème arrondissement de Paris, c'est finalement les Salons Hoche qui l'ont accueilli, grâce à une réorganisation de dernière minute. "La haine d'Israël est partout", a réagi Betsalel Smotrich. "Les responsables de la salle ont fait l'objet de menaces. Voilà l'exemple de toute la haine qu'Israël provoque, et c'est pourquoi les Juifs ont besoin d'un Etat fort. Face à l'antisémitisme, il faut un Etat d'Israël fort, sûr de lui et prospère au niveau économique, qui fasse office de soutien pour l'ensemble des Juifs du monde", a-t-il affirmé.

Interrogé sur le refus des diplomaties européennes de le recevoir, Smotrich balaye : "Je n'ai entendu personne. J'ai vu des publications. Je suis venu ici pour quelques heures et je rentre ce soir en Israël. Nous avons d'autres missions qui nous attendent, et je pense par exemple au budget de l'Etat", a-t-il précisé. "Et si nous avons des divergences de vues avec les Etats-Unis et avec la France, une amitié profonde nous unit, et une volonté de garantir la protection d'Israël et la sécurité des Juifs à travers le monde. Il n'est pas question d'envisager la création d'un Etat palestinien terroriste", a lancé le ministre.

Evoquant l'attaque à Hawara et sa sortie polémique sur la "nécessité d'effacer la ville de la carte", le ministre n'a pas botté en touche : "J'espérais que vous ne vous souviendrez pas de ma réaction, mais je rappelle qu'un terroriste a tiré sur deux enfants, des jeunes qui n'avaient rien fait et qui voulaient juste passer par ce village comme des milliers d'Israéliens le font chaque jour... Regardez les festivités qui ont suivi l'attentat dans les villages palestiniens... Peut-être que je n'ai pas choisi les bons mots pour exprimer ma pensée mais l'Etat d'Israël doit lutter de manière plus déterminée contre le terrorisme". Pour Betsalel Smotrich, le gouvernement "n'en fait pas assez" sur ce terrain : "Je me bats pour cela au sein du gouvernement. Mon travail consiste à assurer la sécurité et la paix dans la vie des citoyens de l'État d'Israël. Partout", a-t-il assuré.

"Les terroristes et nos ennemis ne font pas de distinction entre la droite et la gauche, entre les laïcs et les religieux, entre les habitants des implantations et les habitants de Tel-Aviv. Ils veulent nous tuer parce que nous sommes des Juifs qui reviennent sur la terre d'Israël. J'appelle tous les Juifs en Israël et dans le monde à être fiers, avoir la foi et croire en la justesse de notre chemin. Nous avons tous les droits moraux du monde à lutter contre le terrorisme et à rétablir la sécurité pour les citoyens de l'État d'Israël", a-t-il conclu.