Lior Raz au Festival "Séries mania" de Lille

L'acteur israélien est à l'affiche d'une nouvelle série

A l'occasion du Festival "Séries mania" à Lille, dans le nord de la France, la rédactrice en chef de l'émission Culture Valérie Abecassis a rencontré le célèbre acteur israélien Lior Raz, icône de la série à succès "Fauda". Lior Raz est actuellement à l'affiche d'une nouvelle série israélienne aux côtés de l'actrice Rotem Sela, "Gouf Shlisi", "A body that works", qui traite du sujet des mères porteuses et qui est présentée au festival.

"Ma mère est algérienne donc nous avons la citoyenneté française, nous sommes très fiers d'être ici et de faire partie de cet incroyable festival", a déclaré Lior Raz à i24NEWS.

"C'est une première. Quand nous avons atterri, même le chauffeur de taxi m'a reconnu, sûrement grâce à Fauda", poursuit-il. "Tout le monde connaît cette série ici apparemment, j'adore ! L'amour que les gens vous témoignent est incroyable. En tant qu'acteur, c'est fou de ressentir toutes ces choses. Dans Fauda, avec Doron, le personnage que je joue, vous le voyez tuer des gens, il est aussi blessé dans son cœur, c'est un personnage très triste."

Dans la nouvelle série, "Gouf Shlishi", Lior Raz interprète Tomer, un collègue de travail de Rotem Sela (Ellie) dont il tombe amoureux. La jeune femme mariée fait appel à une mère porteuse (Hen) après de nombreuses tentatives pour tomber enceinte.

"Tomer est amoureux, il est beaucoup plus proche de la vie réelle, de ma vie, plus proche des gens et plus compréhensif. Pour moi c'est une très belle opportunité de jouer ce rôle et j'aimerais en avoir de plus en plus du même genre", a-t-il conclu.

La série est actuellement diffusée sur Channel 12 tous les mardis soirs.

L'émission Culture sur le Festival "Séries Mania" sera diffusée vendredi à 19h (heure française) sur i24NEWS.