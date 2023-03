France/Retraites : plus d’un million de manifestants, violence dans plusieurs villes

La mobilisation a battu des records avec 1,089 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions d’après les syndicats

Une semaine après le passage en force de la réforme des retraites grâce à l’article 49.3 de la constitution, les Français étaient appelés à manifester jeudi. La mobilisation a battu des records avec 1,089 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions d’après les syndicats, qui ont défilé dans plus de 300 villes. La dernière grande journée de mobilisation le 15 mars n’avait rassemblé "que" 480 000 personnes selon la police, 1,7 million selon les syndicats.

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, a fait état vendredi de 457 interpellations et de 441 policiers et gendarmes blessés jeudi. Invité de la chaîne Cnews, le ministre a affirmé en outre qu'il y avait eu 903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles à Paris.

ARNAUD FINISTRE / AFP Manifestation contre la réforme des retraites à Dijon, le 23 mars 2023

La police et la CGT s’accordent néanmoins pour dire que le record de mobilisation a été battu jeudi. À Paris, les forces de l’ordre et les syndicats ont annoncé 119 000 et 800 000 manifestants. À Bordeaux, où entre 18 200 et 110 000 manifestants ont été dénombrés, ou encore à Strasbourg où entre 12 400 et 30 000 protestataires ont été enregistrés, les records ont été battus.

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Policiers face aux manifestants à Paris, le 23 mars 2023

Le "regain de mobilisation" a été salué par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui avait appelé à la mi-journée "à la non-violence", afin de "garder l'opinion jusqu'au bout". Certains rassemblements ont toutefois été entachés par une nette augmentation de la violence dans plusieurs villes du pays.

Les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de grèves et de mobilisation, la dixième, pour le 28 mars, et des rassemblements de proximité durant le week-end.