Marion Game, la célèbre Huguette de "Scènes de ménages" est décédée à l’âge de 84 ans

L'actrice française Marion Game, qui incarnait la célèbre Huguette dans la série à succès composée de saynètes comiques de M6, est décédée jeudi à l'âge de 84 ans, a annoncé vendredi sa fille, Virginie Ledieu, elle aussi comédienne. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a-t-elle déclaré à l'AFP. Elle est morte jeudi après-midi à son domicile de la région parisienne. Marion Game avait incarné de nombreux second rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle est redevenue célèbre sur le tard avec "Scènes de ménages", lancée en 2009 sur M6. Elle jouait le rôle d'Huguette, qui se chamaillait constamment avec son mari Raymond, incarné par une autre figure très populaire des années 70-80, le moustachu Gérard Hernandez. La série a rassemblé jusqu'à 5 millions de téléspectateurs certains soirs. Au cinéma, on l'a notamment vue dans "Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques" de Michel Audiard (1971) ou "Parking" de Jacques Demy (1985). A la télé, elle a joué entre autres dans "Les Brigades du Tigre" (1975), "Nana" (1981) ou, plus récemment, "Plus belle la vie" (2010-2012). Marion Game faisait aussi du doublage, et avait entre autres été la voix française du personnage de Phyllis Van de Kamp, dans la série américaine "Desperate Housewives" ou celle de Loïs dans la série "Malcolm". Elle intervenait également régulièrement dans des jeux télévisés populaires des années 70-80, comme "L'académie des neuf" ou "Les Jeux de 20 heures".