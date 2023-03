France : affrontements entre manifestants opposés à un projet de "bassines" et forces de l'ordre

De violents affrontements ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l'ordre autour d'une réserve d'eau contestée en construction à Sainte-Soline

Les autorités françaises avaient mobilisé 3.200 gendarmes et policiers pour encadrer cette manifestation interdite contre un projet de "bassines", des réserves d'eau destinées à l'agriculture, redoutant des violences dans un contexte inflammable du fait des tensions liées à la réforme des retraites.

Un long cortège a commencé à défiler en fin de matinée, composé d'au moins 6.000 personnes selon la préfecture locale, "probablement un peu plus", et d'environ 25.000 selon les organisateurs - le collectif d'associations "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et le syndicat agricole proche de la gauche Confédération paysanne.

"Au moins un millier" d'activistes violents, en partie venus de l'étranger, "prêts à en découdre avec les forces de l'ordre", participent au rassemblement, selon les autorités.

"Le but, c'est d'approcher et d'encercler la bassine pour faire stopper le chantier", a affirmé un membre des Soulèvements de la Terre au départ du cortège qui s'est ensuite scindé en plusieurs groupes à cette fin.

Aucun bilan précis n'a été fourni dans un premier temps. Plusieurs gendarmes ont été blessés, selon une source proche du dossier. Des blessés sont "en cours d'évacuation ou de localisation", selon la préfecture. Un photographe de presse a été touché à la tête et les organisateurs ont fait état d'un blessé "en urgence vitale".

"Violence partout"

"A Sainte-Soline, l'ultra gauche et l'extrême gauche sont d'une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable", a réagi dans un tweet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Des objets dangereux et des armes avaient été saisies en amont du rassemblement - boules de pétanque, frondes, lance-pierres, produits incendiaires, couteaux et haches - et 11 personnes interpellées.

La France vit depuis plusieurs semaines au rythme d'une large mobilisation contre la réforme des retraites dont l'adoption sans vote à l'Assemblée nationale a entraîné une succession de manifestations "sauvages" dans de nombreuses villes de France, et qui sont émaillées de violence.

"Je n'ai aucun problème avec cette violence, même si je n'y prends pas part. Il y a de la violence partout en ce moment, à commencer par cette réforme des retraites (...) Je comprends que des gens aient la rage", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants à Sainte-Soline, un trentenaire venu du nord de la France.

"Alors que le pays se soulève pour défendre les retraites, nous allons simultanément faire front pour défendre l'eau", avaient lancé les organisateurs vendredi.

Seize retenues, d'une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes, doivent être construites, principalement dans les Deux-Sèvres, dans le cadre d'un projet porté par une coopérative de 450 agriculteurs avec le soutien de l'État. Il vise à stocker en plein air de l'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver, afin d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient.

Ses partisans en font une condition de la survie des exploitations agricoles face à la menace de sécheresses récurrentes. Les opposants dénoncent, eux, un "accaparement" de l'eau par "l'agro-industrie" à l'heure du changement climatique.