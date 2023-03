France/Retraites : heurts dans le cortège parisien, 27 interpellations

Les forces de l'ordre ont chargé et tiré des grenades de gaz lacrymogène pour "disloquer" "le bloc"

Des dégradations et heurts avec les forces de l'ordre ont émaillé mardi, à Paris, la tête du cortège contre la réforme des retraites, même si le défilé a été plus calme que lors de la précédente manifestation, ont constaté des journalistes. Les incidents ont notamment eu lieu boulevard Voltaire, peu avant l'arrivée du cortège intersyndical place de la Nation, terme de son parcours dans la capitale.

Des personnes, pour certaines vêtues de noir et visages masqués, ont pillé un commerce, allumé des feux de poubelles, dégradé du mobilier urbain et jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre, ont constaté des journalistes. Ils étaient plusieurs centaines.

François NASCIMBENI / AFP Manifestation en France contre la réforme des retraites

Les forces de l'ordre ont chargé et tiré des grenades de gaz lacrymogène pour "disloquer" "le bloc", permettre "l'intervention des pompiers" et "faciliter la progression du cortège", a indiqué la préfecture de police de Paris (PP). Peu avant 19h, 27 personnes avaient été arrêtées et 10 000 contrôles avaient eu lieu autour de la manifestation, a ajouté la préfecture.

D'autres incidents se sont produits place de la Nation, où la "dispersion" était "en cours" vers 19h30, selon la PP, avec des jets de pavés et bouteilles sur les forces de l'ordre qui ont tiré de nombreuses grenades lacrymogène en retour.

Au moins quatre blessés ont été pris en charge par des "street medics" (secouristes volontaires), ont constaté des journalistes. Plusieurs pour des blessures à la tête et un, qui portait un brassard presse, pour une blessure superficielle à la jambe.

Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 13 000 policiers et gendarmes - dont 5 500 à Paris - ont été mobilisés pour la 10e journée de protestation contre la réforme des retraites, un dispositif qu'il a qualifié d'"inédit".