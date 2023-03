France : le projet de loi controversé "Jeux olympiques" adopté en première lecture

Déjà validé par le Sénat, le projet de loi a été approuvé par 400 voix contre 93, malgré les critiques d'une partie de l'opposition

L'Assemblée nationale a adopté mardi à une large majorité le projet de loi "Jeux olympiques et paralympiques". Le texte très critiqué par l’opposition de gauche comprend un large volet sécuritaire visant à préparer et protéger l’évènement sportif mondial qui aura lieu en France à partir du 26 juillet 2024.

Déjà validé par le Sénat, le projet de loi a été approuvé par 400 voix contre 93, malgré les critiques d'une partie de l'opposition qui le considère comme un cheval de Troie pour renforcer et pérenniser au-delà des Jeux des outils de surveillance de la population, à l’instar de la surveillance par algorithme.

L'article le plus controversé, sur la vidéosurveillance dite "intelligente", ouvre la voie à une expérimentation qui associerait images prises par des caméras et drones, et algorithmes. L'expérimentation concernera les "manifestations sportives, récréatives ou culturelles" d'ampleur. Elle est censée s’arrêter le 31 décembre 2024 mais pourrait débuter dès la promulgation de la loi, et concerner par exemple la prochaine Coupe du monde de rugby en septembre-octobre.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ainsi que la majorité présidentielle ont insisté sur les garde-fous et défendu le procédé. Mais la liste des "événements" et comportements à détecter sera fixée par décret, au grand dam des députés de l'alliance de gauche Nupes, qui s'inquiètent de ce qui sera retenu.