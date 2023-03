Article paru dans Le Monde sur Meyer Habib : une plainte déposée pour "injure raciale"

"Le Monde 'antiraciste' y va avec des pincettes sauf quand il s’agit des Juifs"

Une plainte a été déposée ce mercredi par les avocats Gilles-William Goldnadel et Olivier Pardo pour "injure raciale à l'égard de la communauté séfarade", après la publication d'un article de février 2023 dans le journal le Monde intitulé "Meyer Habib, le député qui en faisait trop". L'article, signé par les journalistes Christophe Ayad et Louis Imbert, revient sur l’invalidation de l’élection du député de la 8e circonscription des Français de l’étranger.

"Nous avons été contraints avec mon confrère Pardo de déposer plainte au nom de Meyer Habib contre Le Monde pour injure raciale à l’égard de la communauté séfarade décrite avec mépris. Le Monde "antiraciste" y va avec des pincettes sauf quand il s’agit des Juifs", a tweeté Gilles-William Goldnadel.

"N’ayant pas été déclaré inéligible, Meyer Habib pourra se présenter de nouveau, en avril ou en mai. Et il a des chances de l’emporter, tant son absence de manières et ses outrances séduisent un électorat français en Israël qui penche de plus en plus à droite et où les séfarades ont de plus en plus de poids", affirmait l'article dont les propos ont provoqué l'ire de l'ambassade d'Israël en France.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les déclarations scandaleuses de l’article du journal Le Monde de ce jour, à l’encontre de la communauté juive séfarade", a déclaré la mission diplomatique. "Le journal Le Monde ne se satisfait plus de son parti pris systématique à l’encontre de l’État d’Israël. Il fait à présent preuve d’un antisémitisme décomplexé en sous-entendant que : ‘le manque de manière’ et ‘l’outrance’ sont des attributs spécifiques des Juifs séfarades", a affirmé le communiqué.

"De telles déclarations véhiculent les stéréotypes antisémites les plus abjectes. Les mots ont un sens et portent à conséquences. Nous sommes choqués et condamnons fermement ces allégations", a-t-il conclu. Peu après la publication du communiqué, le quotidien a supprimé les termes litigieux de la version web du texte, avait indiqué l'ambassade.

Le quotidien le Monde est souvent accusé de parti pris par la communauté juive.