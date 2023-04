Législatives partielles: les Français d'Israël appelés aux urnes ce dimanche

Les électeurs de la 8e circonscription des Français de l'étranger revotent après l'invalidation des résultats de juin dernier par le Conseil constitutionnel

Les électeurs de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie, se rendent à nouveau aux urnes ce dimanche, après la décision du Conseil constitutionnel d'invalider les résultats de juin dernier. Un deuxième tour se tiendra le dimanche 16 avril.

Après avoir constaté des "irrégularités" et des "manœuvres" de ses sympathisants "de nature à altérer la sincérité du scrutin", le Conseil constitutionnel a annulé la victoire du député apparenté LR Meyer Habib.

Le député sortant, âgé 61 ans, proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou, retourne devant les électeurs en pleine crise politique en Israël, et affrontera notamment la macroniste Deborah Abisror-de Lieme, qu'il n'avait devancée que de 193 voix l'année dernière.

Les électeurs vont pouvoir choisir entre Deborah ABISROR-DE LIEME (Renaissance - Majorité présidentielle), Juliette DE CAUSANS (Les écologistes avec la majorité présidentielle), Frédéric CHAOUAT (La sagesse politique), Meyer HABIB (UDI- LR), Hélène LEHMANN (Gauche républicaine et socialiste - Laïcité et honnêteté), Yael LERER (Nupes), Michelle ODELIN (Tous unis pour le vivant) et Serge SIKSIK (Reconquête).

En Israël, ce sont près de 64 000 électeurs qui sont appelés à se rendre dans un des sept bureaux de vote installés dans le pays. Pour voter, il suffit d'être inscrit au Consulat de France et de se rendre aux urnes avec une pièce d'identité. Les bureaux ont ouvert à 8 heures ce matin et doivent fermer dans la soirée.

Le taux de participation de l'élection de juin dernier était seulement de 13,9 %, ce qui laisse craindre un taux peu élevé pour le scrutin de dimanche, bien que selon les sources d'I24NEWS, le vote par internet a connu une participation importante.