France : mort de l'avocat Hervé Temime à l'âge de 65 ans

L'avocat Hervé Témime, connu pour être intervenu dans de nombreux dossiers médiatiques tels que l'affaire Clearstream et l'affaire Roman Polanski, pour avoir été l'avocat de Bernard Tapie, Gérard Depardieu ou Laura Smet, est mort ce lundi à l'âge de 65 ans.

En 44 ans, le ténor du barreau, né dans une famille juive d'Algérie installée à Versailles, s'est illustré dans les plus grandes affaires judiciaires. "Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter", a publié le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti. "Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches."

"Hervé Temime était un monument d’avocat. C’est trop tôt et injuste. Toutes mes condoléances à sa famille et ses associé(e)s", a tweeté l'avocat Frank Berton.

"L'un des meilleurs avocats de sa génération"

"Il était l'un des meilleurs avocats de sa génération. C'était un excellent juriste, et il ne choisissait pas n'importe quel dossier. Il défendait ses valeurs à travers ses dossiers", a témoigné l'avocat Bernard Cahen, au micro de Fabienne Lissak pour i24NEWS.

"Ancien président des avocats pénalistes, il avait une clientèle de très grande qualité il a défendu des personnalités connues, il avait été élu au conseil de l'ordre ce qui est toujours difficile pour un pénaliste", a-t-il affirmé.

L'avocat plaidait encore à la mi-février, à la défense, dans le procès en appel du Médiator, médicament des laboratoires Servier à l'origine de graves lésions cardiaques.

Fin février, le ténor du barreau avait été frappé par un AVC.