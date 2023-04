France : "La remise en cause de l’État d’Israël n’a pas sa place à l’Assemblée nationale" (groupe d'amitié)

Le député Julien Odoul a réaffirmé son "écœurement et son rejet total" de cette résolution "aux relents antisémites"

Les membres du groupe d'amitié France-Israël se sont réunis pour échanger sur la proposition de résolution du groupe Nupes qui veut qualifier l'Etat d'Israël d'"état d'apartheid". La résolution sera examinée le 4 mai prochain à l’Assemblée nationale.

Le vice-président du groupe et secrétaire du groupe d’études sur l’antisémitisme, le député Julien Odoul, a réaffirmé "son écœurement et son rejet total" de cette résolution "aux relents antisémites", qui a pour objet, selon lui, de "stigmatiser Israël et de banaliser la haine des Juifs". Il a également confirmé sa présence le 4 mai pour s’opposer à cette "résolution islamo-gauchiste abjecte", précise le communiqué du groupe.

i24NEWS Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National dans les GGMO

Les membres présents se sont dits "choqués par les termes utilisés dans l’exposé des motifs de cette résolution, comme le fait d’affirmer que la volonté de l’État d’Israël serait d’entretenir une démographie hégémonique juive ou encore qu’il chercherait à favoriser les Juifs aux dépens des populations arabes".

"Face à ces délires, il est nécessaire de rappeler qu’Israël est un État démocratique"

Le groupe d'amitié France-Israël a rappelé que les citoyens de l'Etat hébreu "jouissent des mêmes devoirs et des mêmes droits, qu’ils soient Juifs, musulmans, chrétiens ou athées".

"Les Israéliens de confession musulmane représentent d’ailleurs près de 20% de la population du pays, et sont de plus en plus nombreux à demander la citoyenneté chaque année. Rappelons aussi qu’Israël est un État menacé de mort depuis 1948 et que son peuple doit vivre avec la menace quotidienne du terrorisme avec une recrudescence ces derniers mois comme le 27 février à Hawara où deux frères ont été tués par un djihadiste, ou encore le 9 février, où deux petits garçons ont été massacrés devant leur père", poursuit le communiqué.

Le groupe d'amitié a dénoncé la résolution de la Nupes en pointant du doigt la visée électoraliste de cette initiative. "Par électoralisme ou par antisémitisme, les députés communistes, insoumis et verts, cosignataires de cette résolution, en viennent à condamner la légitimité de l’unique État juif et qui est par ailleurs le seul État au monde qu’ils assimilent à la politique raciste d’apartheid". "Les éléments de langage familiers au Hamas ou aux Frères Musulmans qui sont recyclés par l’extrême gauche doivent évidemment alerter tous ceux qui sont attachés à la lutte contre l’antisémitisme", conclut-il.

Le document déposé par la Nupes demande aussi au gouvernement français de "reconnaître l’État de Palestine", appelle l’ONU à mettre en place un embargo sur les armes destinées à Israël ou encore à sanctionner les responsables israéliens "les plus impliqués dans le crime d’apartheid".