La figure historique de l'extrême droite française est "consciente" et entourée de ses proches

L'ancien président du Front national, Jean-Marie Le Pen, a été hospitalisé après un "léger malaise cardiaque" samedi, a indiqué auprès de son entourage. "Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé dans un établissement public en région parisienne. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins", a indiqué son conseiller Lorrain de Saint Affrique, précisant que M. Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est "conscient" et entouré.

L'ancien dirigeant politique, âgé de 94 ans, a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. En février 2022, le père de Marine Le Pen avait ainsi subi une forme légère d'AVC.

Jean-Marie Le Pen a été cinq fois candidat à l'Elysée, parvenant en 2002 à accéder au second tour, avant d'être battu par Jacques Chirac. Né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) et licencié en droit, il a été légionnaire en Indochine (1953) et en Algérie (1957). Elu pour la première fois en 1956 à l'Assemblée nationale sur une liste poujadiste, il est devenu à 27 ans le benjamin du Palais Bourbon. Battu aux législatives de 1962, il a ensuite une longue traversée du désert.

Il a été désigné en 1972 à la tête d'un nouveau parti réunissant des néofascistes: le Front national. Là, il a développé son thème favori: "un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop", accusant ces derniers de profiter des aides sociales au détriment des Français.

PHILIPPE HUGUEN / AFP Marine et Jean-Marie Le Pen en 2012

Jean-Marie Le Pen n'a jamais avoué aucun regret pour ses dérapages, contrôlés ou non, répétés souvent, qui lui ont valu plusieurs condamnations en justice: des chambres à gaz "point de détail de l'histoire", à "l'inégalité des races" (1996), en passant par l'Occupation allemande "pas particulièrement inhumaine" (2005). Sa fille, Marine, qui a hérité du parti en 2011, a longtemps dit "assumer l'intégralité de l'héritage" de son père, mais a finalement été excédée par ce père devenu gênant pour "dédiaboliser" le parti. Elle a fini par exclure son père en 2015 après des propos polémiques répétés sur la Shoah.