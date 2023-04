Meyer Habib a été réélu avec 53,99% des voix, contre 46,01% pour son adversaire Deborah Abisror de Lieme

Meyer Habib a été réélu, dimanche, député de la 8e circonscription des Français de l’étranger (Chypre, Grèce, Israël, Vatican, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie) pour la quatrième fois. Le candidat LR-UDI, dont l'élection comme député avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour diverses "irrégularités" en février, a obtenu 53,99% des voix contre 46,01% pour son adversaire du parti de la majorité présidentielle, Deborah Abisror de Lieme.

Dimanche, avaient lieu les votes aux urnes après une semaine de vote électronique. Selon les informations obtenues par i24NEWS, le chiffre de la participation en ligne, qui a eu lieu du 7 au 12 avril, était plus élevé pour ces élections que pour les précédentes, il y a un peu moins d'un an. Meyer Habib a même creusé l'écart face à Mme Abisror de Lieme, qui était déjà en lice au second tour en juin dernier et avait alors obtenu 49,42% de suffrages.

"Comme au premier tour des élections, nous avons sept bureaux de votes dans six villes différentes : Tel-Aviv (2), Netanya (1), Ashdod (1), Haïfa (1), Beer-Sheva (1) et Eilat (1). Le vote par internet a montré un peu plus de participation qu'au premier tour, ce qui est évidemment satisfaisant, a affirmé dimanche l'ambassadeur de France à Tel-Aviv au micro d'i24NEWS.