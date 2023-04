Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'est écrasé dans l'Atlantique peu après son décollage, entraînant la mort de 228 personnes

Près de quatorze ans après la tragédie du crash du vol Rio-Paris en 2009, qui a entraîné la mort de 228 personnes, Airbus et Air France, accusés d'homicides involontaires, ont été acquittés lundi par la justice française. Le tribunal correctionnel de Paris a exonéré les deux entreprises, estimant que bien que des "erreurs" aient été commises, aucun lien de cause à effet certain avec l'accident - le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises - n'a pu être établi de manière concluante.

Bertrand GUAY / AFP Ophelie Toulliou, sœur d'une victime du crash, s'adresse à la presse au palais de justice de Paris le 17 avril 2023

Au moment de l'annonce de l'acquittement, certains des victimes, des représentants d'Air France et d'Airbus ainsi que des journalistes étaient présents dans la salle d'audience. Des plaignants se sont levés, abasourdis, avant de se rasseoir, tandis que la présidente du tribunal continuait sa lecture dans un silence pesant. "Nous espérions une décision impartiale, ce ne fut pas le cas. Nous sommes consternés", a déclaré Danièle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447. "Ces 14 années d'attente se résument désormais en désespoir, consternation et colère."

Dans un communiqué, Air France a indiqué avoir "pris note de la décision de justice, et exprime sa plus profonde compassion envers les proches des victimes". Airbus a jugé cette décision "cohérente" avec le non-lieu prononcé à la fin de l'enquête en 2019. Le constructeur aéronautique exprime également sa "compassion" envers les proches des victimes et réaffirme son engagement total en matière de sécurité aérienne.

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'est écrasé en pleine nuit dans l'Atlantique, quelques heures après son décollage, entraînant la mort de ses 216 passagers et 12 membres d'équipage. À bord de l'A330 immatriculé F-GZCP se trouvaient des personnes de 33 nationalités différentes, dont 72 Français et 58 Brésiliens.

La décision était très attendue à l'issue d'une procédure judiciaire longue et complexe, marquée par des opinions divergentes de la part des magistrats. À la fin du procès qui s'est déroulé du 10 octobre au 8 décembre, le parquet avait requis l'acquittement des deux entreprises, estimant qu'il était impossible de prouver leur culpabilité.