France : Emmanuel Macron promet d'agir contre l'immigration illégale et la délinquance

"Nous renforcerons (...) le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays"

Le président Emmanuel Macron a promis lundi lors de son allocution télévisée de "renforcer le contrôle de l'immigration illégale", tout en prévoyant "des annonces fortes dès le mois de mai" contre la délinquance et les fraudes sociales et fiscales. "L'Etat de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans droit ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres", a affirmé le chef de l'Etat.

"Nous renforcerons (...) le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays", a-t-il assuré, en abordant le "deuxième chantier" des cent jours qu'il s'est donné pour lancer un plan d'"apaisement" et "d'action" d'ici le 14 juillet, qu'il a intitulé "rénover l'ordre républicain et démocratique".

Ludovic MARIN / AFP

Avant son intervention télévisée, le président avait abordé ces thèmes devant ses troupes à l'Elysée: "Si on ne fait pas immigration et travail (avant le 14 juillet), ça veut dire qu'on ne le fera pas"", a-t-il affirmé, ont relaté deux participants.

"On ne peut pas prendre le risque de l'impuissance. Laisser dire qu'on est à l'arrêt", a-t-il ajouté, selon les mêmes sources.